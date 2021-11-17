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Özyiğit: Sn. Sucuoğlu ile hükümetini şimdiden uyarıyorum. Kıb–Tek’i seçimlere alet etmeyin.

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Özyiğit: Sn. Sucuoğlu ile hükümetini şimdiden uyarıyorum. Kıb–Tek’i seçimlere alet etmeyin.
Özyiğit: Sn. Sucuoğlu ile hükümetini şimdiden uyarıyorum. Kıb–Tek’i seçimlere alet etmeyin.

İşte açıklama;

Kıb Tek’te 100'ün üzerinde personele terfi ve atama verilmesi için hazırlık yapıldığı ve konuyla ilgili yarın toplantı yapılmasının gündemde olduğu belirtilmekte.

Öyle görünüyor ki, seçim yasaklarının başlamasına sayılı günler kala terfi, atama ve menfaat dağıtarak seçime girme anlayışı yeniden hortlamış görünüyor.

İsimler değişse de anlayış değişmiyor.

Sn. Sucuoğlu ile hükümetini şimdiden uyarıyorum.

Kıb–Tek’i seçimlere alet etmeyin.

Bu partizanca tavırdan bir an önce vazgeçin.

Üstelik münhal ilan edildiğinde kimlerin nerelere atanacağını sağır sultan bile duymuşken.

Seçimden sonra atamalar için normalde uygulanan prosedürü yeni hükümet uygulasın. Yani atama başvurusunda bulunanlar için amirleri tarafından adaylarla ilgili bilgiler tek tek terfi komitesinde görüşülsün ve sonra adaylar sözlü mülakata çağrılsın.

İşin özeti adaletli ve şeffaf olunsun.

Yol yakınken bu yanlıştan bir an önce dönün.

Aksi takdirde bu partizanlığa en sert biçimde karşı duracağımızın bilinmesini isterim.

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