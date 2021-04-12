Özyiğit: “Sn. Tatar’ın ‘Yeni’ Dediği, 50 Yıllık ‘Eski’ Politikadır”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni söylem dediği siyasetin gerçekte 50 yıllık eski politikaları içerdiğini vurguladı.

Sn. Tatar’ın yeni diye söylediği iki egemen devlete dayalı çözüm politikasının daha önce denenmiş ancak sonucunda Kıbrıs Türk tarafının zararlı çıktığı sonuçlarla neticelendiğini anımsatan Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki, geçmişteki hatalardan ders alınmamış ve Kıbrıs Türküne kaybettiren anlayış yeniden devreye konmak istenmektedir. Bilinsin ki, eski yanlışlardan yeni doğru çıkmayacaktır” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bugün Meclis’te ‘Kıbrıs Sorunu ve 27-29 Nisan Cenevre Görüşmesi’ başlıklı bir görüşme gerçekleştirdi.

27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yoğun bir trafik yaşandığını, özellikle İngiliz ve AB yetkililerinin temaslarını sıklaştırdığını belirten Özyiğit, Kıbrıs Türk tarafının ise ezber söylemden öteye gidemediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sürekli eski söylemi yeni diye lanse etmeye çalıştığını belirten Özyiğit, “Sn. Tatar yıllar önce denenmiş politikalara yeni diyerek bunları Cenevre’ye taşıyacağını söylüyor. Bu anlayışla Cenevre’den çözüm yönünde olumlu bir şey çıkması mümkün değildir” dedi. ​Tatar’ın geçmiş Cumhurbaşkanlarının aksine gerekli bilgilendirmeleri yapmadığını, yapılan eleştirilen ardından en nihayet geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerle görüşmeler yapıldığını belirten Özyiğit, Meclis’te Kıbrıs konusuyla ilgili yapılacağı söylenen görüşmenin ise adeta unutulduğunu kaydetti.

​“Cenevre’de iki devletli çözümde ısrar edilerek umarız süreç başlamadan berhava edilmez” diyen Özyiğit, bu yanlışta ısrar edilmesi halinde Kıbrıs Türk tarafı olarak uzun yıllar sonra yeniden çözümü istemeyen taraf olarak görüleceğimizi, bunun da Kıbrıs Türkü’nü uluslararası alanda zorda bırakmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulundu. Özyiğit, bu şekilde çözümsüzlüğe oynayarak inkar edilse de ilhak politikalarına zemin mi hazırlanmak isteniyor? diye sordu.

Mümkün olan ve en gerçekçi çözümün Federasyon olduğunu söyleyen Özyiğit, yapılması gerekenin 2019 yılında Berlin Zirvesinde Akıncı ile Anastasides arasında varılan mutabakatta olduğu gibi siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımı içeren, 2 bölgeli, 2 toplumlu federal çözüm temelinde, 11 Şubat 2014 tarihinde Sn. Eroğlu ve Sn. Anastasiades tarafından imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu kaydetti. Özyiğit konuşmasında adadaki tüm barış ve çözüm güçlerini 24 Nisan’da eş zamanlı olarak yapılması planlanan etkinliğe destek verme çağrısında da bulundu.