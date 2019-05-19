Özyiğit: "Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın."

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, günümüz dünyasında, bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumların ayakta kalabildiğini belirterek, “Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın.” dedi.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100’üncü yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sabah saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

Geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla gelindiğini her zaman hatırlamak gerektiğine işaret eden Özyiğit, “O günlerde yapılan fedakarlıklar, bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, barış ve huzur içinde yaşamamız içindi. Bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası, akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur.” dedi.



“KURTULUŞ SAVAŞI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ YILLAR GEÇTİKÇE ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILMAKTADIR”

Özyiğit konuşmasına, “Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100’üncü yıldönümü. Bir başka deyişle; Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerine kalkışının ve onurlu mücadelesinin üzerinden bir asır geçmiş durumda. Bu önemli ve anlamlı günü kutlayacak olmanın heyecanını yaşarken, hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” diyerek başladı.

Özyiğit, aradan yüz yıl geçse de, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın anlam ve önemin, yıllar geçtikçe çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

Kurtuluş Savaşı’nın, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olurken, Atatürk’ün aynı zamanda, çağdaş uygarlık hedefini ortaya koyduğunu kaydeden Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının da, Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek, içselleştirdiğini belirtti.

Bu anlamlı ve tarihi günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat gençlere armağan edilmesinin, onun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesi olduğunu söyleyen Özyiğit, “Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, ülkesine sahip çıkarak kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır.” dedi.

Özyiğit, şunları kaydetti:

“Bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla geldiğimizi her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekmektedir.

O günlerde yapılan fedakarlıklar, bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, barış ve huzur içinde yaşamamız içindi. Bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası, akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur.”



“SİZ GENÇLER KENDİNİZİ HER KONUDA GELİŞTİRMEKTEN GERİ KALMAYIN”

Günümüz dünyasında bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumların ayakta kalabildiğini belirten Özyiğit, “Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın.” ifadelerini kullandı.

Gençlerden, toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutmalarını isteyen Özyiğit, “Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, birarada kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.” diye konuştu.

Özyiğit, şöyle devam etti:

“Bizlere düşen görev de, daha kurumsal ve sürdürülebilir yapılar kurup, geleceğimiz olan siz gençlerimizin gelişimine katkı koymak, daha üretken, daha sağlıklı, belirli değer ve becerileri kazanmış, insan haklarına, demokrasiye ve hukuka saygılı, ülkesine sahip çıkan bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Uğraş ve hedeflerimizin temelini bunun oluşturduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu vesileyle, her türlü özveri ve çabayı göstererek, sizleri geleceğe hazırlayan tüm öğretmen kardeşlerime de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.”

Özyiğit, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarken, tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.



TÖRENLER

Başkent Lefkoşa ile tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda bugün Atatürk anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.



LEFKOŞA

Lefkoşa’daki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katılacak.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edilecek.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.



“100. YIL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ – GALA PROGRAMI”

Bu arada Lefkoşa’daki etkinlikler çerçevesinde bu akşam saat 18.00’de tüm Lefkoşa okullarının, üniversitelerin, kurum ve kuruluşlar ile spor federasyonlarının katılımı ile “100.Yıl Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Bando eşliğinde Lefkoşa Atatürk Büstü önünden başlayacak kortej, Pronto Çemberi güzergahı izlenerek Dereboyu Avenue alanına varacak.

Kortejin alana ulaşmasının ardından gala gecesi başlayacak ve Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda dereceye giren okullar sahne alarak bayram coşkusuna ortak olacak.



GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören saat 18.30’da Zafer Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirlerle buradaki tören tamamlanacak ve kortej İlker Karter Caddesi’ne yürüyecek.

İlker Karter Caddesi’ndeki tören saat 19.19’da başlayacak. Buradaki törende TED Koleji ve Namık Kemal Lisesi orkestraları konser verecek. Müzisyen Soyhan Bilgeer de mini bir konser verecek.



GİRNE

Girne’deki ilk tören Atatürk Anıtı önünde 08.30’da çelenklerin konması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak, şiirler ve konuşma ile sona erecek.

“100. Yıl Kortej Yürüyüşü” okullar, üniversiteler, dernekler, kurum ve kuruluşlar, kulüpler ve halkın katılımı ile Baldöken Otoparkı’ndan Atatürk Büstü ’ne doğru saat 17.30’da başlayacak.

Girne’deki etkinlikler kapsamında KTBK bölge bandosu ve Telsim Freezone Müzik Yarışması’na katılan 19 Mayıs TMK, ESK, GAÜ konserleri saat 19.19’da gerçekleştirilecek.



GÜZELYURT

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde 17.00’de başlayacak törende, çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirle program sona erecek.



İSKELE

İskele’de törenler iki bölümden oluşacak. Saat 16.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak törende saat 17.00’de İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenkler konulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, şiirler ve konuşma ile tören sona erecek.

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki ikinci tören saat 17.30’da başlayacak, törende folklor, dans ve çeşitli gösteriler yer alacak, tüm öğrencilerin katılımıyla saat 19.19’da Atabarı eşliğinde Ata’ya saygı gösterisi yapılacak.



LEFKE

Etkinlikler kapsamında Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören 09.30’da başlayacak. Çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, konuşmalar ve şiirlerle son bulacak.



MEHMETÇİK

Mehmetçik’teki törenler Belediye Parkı’nda saat 09.30’da başlayacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşma ve şiirle tören sona erecek.