Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gençlere sporda yeni fırsatlar sağlamanın en temel hedefleri olduğunu belirterek, “Bu ülkenin artık spor dâhil her alanda yapısal değişime ve dönüşüme ihtiyacı vardır” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde KKTC Basketbol Federasyonu’nu ziyaret ederek, federasyon başkanı Orhun Mevlit ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Özyiğit, ülke gençliğinin her platformda spor yapması, gençlerin uluslararası camiada kendini gösterebilmesi için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı olduklarını kaydetti.

TDP olarak gençlere sporda yeni fırsatlar sağlamanın en temel hedefleri olduğunu belirten Özyiğit, bunun için her alanda olduğu gibi spor alanında da ciddi yapısal değişimlere ihtiyaç olduğunu, bunu da paydaşlarla birlikte yapacaklarını ifade etti.

Özyiğit, diğer alanlarda olduğu gibi sporda da katılımcılığa büyük önem verdiklerini, gelişim ve değişim için atacakları adımlarda katılımcı demokrasi anlayışı içinde hareket edeceklerini belirtti.

Bu toplum için, özellikle de gençlerin yarınları için, kimler ne yaptı, ne yapmaya çalışıyor, bunun iyi analiz edilmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, “Bu ülkenin artık spor dâhil her alanda yapısal değişime ve dönüşüme ihtiyacı vardır. TDP bunun için vardır. Şimdi sosyal devlet, adalet zamanı deyişimizin de nedeni budur. Bunları yapabilirsek bu topluma hizmet etmiş olabileceğiz” diye konuştu.

Spora ayrılan kaynağın doğru ve adil kullanılmasının önemine vurgu yapan Özyiğit, bu kaynağı, kendi siyasi geleceklerine yatırım olarak kullananlara karşı, “TDP olarak gençlerin yararına nasıl kullanabiliriz” düşüncesinde olduklarını belirtti.

TDP’nin spor politikasını, kitle sporunu teşvik etme ve performans/yarışmacı sporcusunu özendirme üzerine inşa ettiğini ifade eden Özyiğit, ayrıca ülkedeki yetenekli gençlerin her alanda önünü açmak hedefinde olduklarını kaydetti.

Özyiğit, “Biz olanakları eşit ve adil bir şekilde kullandıracağız, daha saygın yerlere gelmeleri için çabalayacağız. Bunu da birlikte yapacağız” dedi.