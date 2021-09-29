Özyiğit, Stefanu Başkanlığındaki AKEL Heyetini Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetini ziyaret etti. AKEL Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal da hazır bulundu. Görüşme sonrasında iki parti lideri basına açıklamada bulundu.

-Cemal Özyiğit-

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sözlerine geçmişte iki toplumun yeniden yakınlaşması adına birçok ortak çalışmada bulundukları, geçtiğimiz aylarda da AKEL Genel Sekreterliğine seçilen Stefanos Stefanu’ya görevinde başarılar dileyerek başladı.

Kıbrıs’ta çözüme ulaşarak adanın yeniden birleştirilmesi adına AKEL ile yıllardır birlikte çalışma yürüttüklerini belirten Özyiğit, ancak son dönemde Kıbrıs konusunda maalesef durağan bir döneme girildiğini, çözüm yönünde ilerleme olmadığı gibi mevcut liderliklerin böyle bir niyetleri de olmadığını belirtti. Nikos Anastasiades’in Sn. Akıncı döneminde çözüm yönünde irade ortaya koymadığını, Crans Montana’da da aynı tutumu sürdürerek çözüme takoz koyduğunu anımsatan Özyiğit, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu kez de Ersin Tatar ile Türk tarafının 2 devletli çözümü gündeme getirerek çözümsüzlüğe oynadığını kaydetti. İki tarafın tutumundan da ciddi şekilde rahatsız olduklarını belirten Özyiğit, bu anlayışların bölünmüşlüğün kalıcılaşmasına hizmet ettiğini vurguladı.

Böylesi dönemde Federal çözüm yanlısı partilerin, örgütlerin adanın yeniden birleştirilmesi çabalarına odaklanarak çalışmalarını yoğunlaştırmasının önemine vurgu yapan Özyiğit, AKEL ile yaptıkları görüşmenin bu açıdan önemli olduğunu belirtti. TDP ile AKEL’in iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı Federal bir çözüm yönünde ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirten Özyiğit, bugün bunun bir kez daha net şekilde vurgulandığını ifade etti.

Kıbrıs’ta en mümkün ve gerçekçi çözüm şeklinin, tarafların üzerinde uzlaştığı, BM Parametrelerine girmiş bir olgu olan Federasyon tezi olduğunu kaydeden Özyiğit, içinde bulunulan süreçte yapılması gerekenin, Berlin Zirvesinde ortaya çıkan ve siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımı da içeren, 2 bölgeli, 2 toplumlu federal çözüm temelinde, 11 Şubat 2014 tarihinde imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu ifade etti.

Özyiğit, sürecin ilerlemesi ve müzakerelerin yeniden başlayacak duruma gelebilmesi için adadaki tüm çözüm ve barış yanlılarının işbirliğini sıklaştırarak ortak etkinliklerle liderlere baskı unsuru olmaları gerektiğini de kaydetti.

-Stefanos Stefanu-

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da konuşmasına geçmişten beri iyi tanıdığı TDP lideri Özyiğit ve heyeti ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

TDP ile AKEL’in uzunca bir süredir, gerek iki toplumun yeniden yakınlaştırılması, gerekse de BM Parametrelerinde belirtildiği gibi iki bölgeli iki toplumlu Federal bir çözüme ulaşma mücadelesi verdiğini belirten Stefanu, Kıbrıs sorunu bağlamında oldukça kritik bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda TDP ile hemfikir olduklarını belirten Stefanu, “Müzakereler Crans Montana’dan kalınan yerden ve bugüne kadar varılan yakınlaşmalar korunarak, BM Genel Sekreterinin çizdiği çerçeve temelinde yeniden başlamalıdır. Hedef de yine BM kararlarında belirtildiği gibi siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu Federal çözüm olmalıdır” dedi. Stefanu, Kıbrıs Sorununun çözümünün Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların ortak çabalarıyla olacağı gerçeğinden hareketle iki parti olarak işbirliklerini ve ortak faaliyetlerini daha fazla geliştirme kararı aldıklarını da belirtti.