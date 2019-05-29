Özyiğit: Suçluluk kompleksini artık bıraksınlar

“KENDİLERİNİ AKLAYIP, ESKİ ORTAKLARI OLAN BİZLERI TÖHMET ALTINA BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“HERKES EĞRİ OTURUP, DOĞRU KONUŞSUN”

“SADECE SUÇLU, GÜNAH KEÇİSİ HÜSEYİN BEY MİYDİ? UBP’NİN BİR BÜTÜN OLARAK YAPISI TAMAM MIDIR?”

“ŞİMDİ BAŞBAKAN ERSİN BEY İLE İLGİLİ DE BİRTAKIM İDDİALAR VAR”

“ARTIK SUÇLULUK KOMPLEKSİNİ, BU TARTIŞMALARI BIR KENARA BIRAKSINLAR. GİRDİKLERİ YENİ YOLU NASIL YÜRÜTECEKLER BUNA KONSANTRE OLSUNLAR”

“TOLGA ATAKAN VE AYŞEGÜL BAYBARS’IN NE KADAR UYUMLU BIR ÇALIŞMA İÇİNDE OLDUKLARINI, ÇOK GÜZEL DENEYİMLERLE AYRILIYOR OLDUKLARINI BELİRTEN YAZILARI VARDIR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Birinci Boyut programının konuğu oldu.

İşte Özyiğit’in söylediklerinden öne çıkanlar…

“BU TOPLUMUN KENDi AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLECEK YAPISINI OLUŞTURMASINA FIRSAT VERİLMEDİ”

“EKONOMİK TESPİTLER YAPTIK. BU TESPİTLER 57 ANA MADDE 125 ALT BAŞLIK İDİ”

“Ne ilginçtir ki önceden kehanet senaryoları yazan veya çeşitli hükümet saenaryoları yazan gazeteci arkadaşlar ki Kudret bey de bunu defalarca açıklamasına rağmen böyle birşey yoktur doğru çıktı bir yerde. Bütün bunlar açığa çıkmış toplum bunu görümiştür ve arkadaşlar Kudret bey başta olmak üzere suçluluk telaşında böyle başkalarına birşey yapmaya işte kendilerini aklayıp, eski ortakları olan bizleri töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Yaptıkları ortada.Biz hükümetin bozulmasından nerdeyse iki gün öncesine kadar o Kudret beyin bize gönderdiği meşur mektup var ya onun bir gün öncesine kadar akşama kadar yoğun toplantılar yaptık ilgili müsteşar ve bürükratların katılımı ile.Neyi konuştuk? İlk defa bu toplum Türkiye’den hiç maddi yardım gelmezse kendi ayakları üzerinde nasıl durabilir bunu konuştuk, bunun çalışması içerisindeydik. Ve bu doğrultuda çok ciddi kararların üretmesinin arifesinde idi. Tespitler yaptık. Yani bu tespitler 57 ana madde 125 alt başlıktı. Herşey ortada. Bu toplum kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıyı da konuşmaya başladı ve bununla ilgili gerekli kararları üretmenin arifesindeydi böyle bir noktadaydık. Fırsat verilmedi bu doğrultudaki çalışmalara. Şimdi kurulan hükümet adım atmaktra kararlı ise bizim başlattığımız çalışmaları revise edip geliştirmekte gerekli adamları, yasal düzenlemeleri ve kararları almakta kararlı ise elbette biz bunun destekçisi olacağız”….

“UCUZ BAHANELERLE 4’LÜ KOALİSYON HÜKÜMETI BOZULDU”

“Herkes eğri oturup, doğru konuşsun. Böyle suçluluk kompleksi içerisinde işte biz bunun için hükümetten ayrıldık. Yoktur öyle birşey. Birileri bir yerlerde belli ki o gazeteci dostların yazdığı senaryolar öteden beri vardı. Bu gerçek açığa çıktı. Bahane aranıyordu ve ucuz bahanelerle 4’lü koalisyon hükümeti bozuldu”….

“ZEM ZEM SUYU İLE Mİ YIKANDILAR DA ŞİMDİ HÜSEYİN BEYİ KENARA ÇEKİNCE HERŞEY TAMAM OLDU”

“Bir baksın hükümet ortaklarına ve kabineye. Geçmişte bu bakanlarla şimdi bakanlık görevi üstlenenlerle ilgili iddialar var basında. Yani sadece suçlu günah keçisi Hüseyin bey miydi? UBP’nin bir bütün olarak yapısı tamam mıdır? yani şimdi Başbakan da olmak üzere Ersin bey ile ilgili de birtakım iddialar var. Dolayısıyla ben dsaha fazla birşey söylemek istemiyorum, kişiselleştirmek de istemiyorum. Ama bugünlerde bütün gazeteler çarşaf çarşaf şuanda Kudret beyin görev aldığı hükümette ortakları olan bakanların geçmişte yaptıkları keyfilikler, usulsüzlükler, yolsuzluklar la ilgili de ciddi iddialar var. Bunlarla ilgili Hüseyin bey batağa saplanmış, çektiler onu kenara geriye kalanlar sütten çıkan ak kaşık mıdır? Yani UBP oturup da ben nerde hata yaptım 15 ay önce bu Kudret bey benimle hükümet kurmadı çıkıp da topluma biz da günahkarız, günah mı çıkardı. Zem zem suyu ile mi yıkandılar da şimdi Hüseyin beyi kenara çekince herşey tamam oldu. Bu doğru bir mantık değil. Kusura bakmasınlar”.

“YENİ BİR YOLSUZLUK DOSYASI DAHA GELECEKMİŞ. HEMEN MECLİS’E GETİRSİNLER BİZDE GEREKLİ DESTEĞI VERECEĞİZ”

“Bakanlar Kurulu içerisinde son derece uyumlu, olumlu bir çalışma disiplini vardı. Saatlerce konuşurduk, biribirimizi ikna etmeye ve en sonunda bazı tam istemesaek de sonuçta olması gereken olduğu için bizim de evet dedğimiz olur dedğimiz bir sürü yasa önerisi vardır Meclis’e gelen. Bu doğrultuda kimse suçlama perspektifi ile bir yere varmaya çalışmasın. Artık bu suçluluk kompleksini açsınlar. Toplum kimin ne yaptığını biliyor. Yeşilırmak’ta birşey olursa yarım saat sonra Lefkoşa’da değil Dipkarpaz’da duyulur. Böyle bir toplumdur bu toplum. Ve herkesin gözü önünde yaşanıyor herşey. Artık suçluluk kompleksini, bu tartışmaları bir kenara bıraksınlar. Girdikleri yeni yolu nasıl yürütecekler buna konsantre olsunlar. Artık gerekçe üretmeye çalışmasınlar. Şimdi girdikleri ortaklarla ki geçmişi sadece Hüseyin bey değil diyorum ben bir sürü daha vardır. Kudret bey birşey daha söyledi yeni bir yolsuzluk dosyası daha gelecek diye. Merak ediyorum kimdir bu? Hemen biran önce Meclis’e getirsinler. Kim olursa olsun buradan söylüyorum bizde gerekli desteği vereceğiz. Çünkü TDP bu konuda kararlıdır,duruşunu söylemle değil eylemle de perçinlemiş bir partidir”…..

“O ZAMAN NİYE 7- 8 AY BİZİ DE UĞRAŞTIRDI”

“Nasıl güven vermedi bu ülke Türkiye’ye. Bunu anlamak zor. Veya ellerinde birttakım bilgi buldu var ise benimle ilgili de bir soru soruldu Kudret hocaya. Yoktur öyle birşey benim bazı söylemlerimle ilgili rahatsızlık varda bu mudur? Evet birtakım rahatsızlıklar yarattı onlara göre ama bu da bahane olmadığını bizzat kendisi söyledi Kudret bey. O zaman nedir bahane nedir gerekçe bunun altını doldurmalıdırlar. Ha öyle yukardan başlıklar, sloganlar halinde belirli şeyler söyleyecekler altı dolmazsa bunun bir anlamı bir geçerliliği yoktur bana göre. Türkiye’nin dörtlü koalisyon hükümetiyle, bakanlarla veya partilerle ilgili bir çekincesi, bir sersenişi var ise bunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacaklar. Böyle beylik laflarla ondan memnun değil idik, kendilerine tekrar ediyorum kılıf aramasınlar. Belli ki senaryolar ortaya çıktı yani belli ki tek derdi Hüseyin bey idi. Hüseyin bey gitti o zaman niye 7- 8 ay bizi de uğraştırdı. Niye Ekim’de Ersin bey partinin başına gelir gelmez kurmadı bu hükümeti”…

“BU NE PEHRİZ BU NE LAHANA TURŞUSU”

“Sormazlar mı “bu ne pehriz bu ne lahana turşusu” diye. 10 gün önce herşey tamamdı da 10 gün içinde mi oldu bu işler. Sonra ortaya birşey daha çıktı. Söz konusu arsa meselesini daha önceden biliyorlarmış kendileri. Ben mektubu bana yazdıklarında öğrendim bu olayı. Ancak kendileri daha önce biliyordu. Bayındırlık ve Ulaştırma Baknlığından yol için de birtakım çalışmalar istenmiş”….

“Artık suçluluk kompleksi ile karşısındakilere çamur atma, kendilerini aklama teşalına kapılmasınlar. Yeni bir hükümete yelken açtılar. Hayırlı uğurlu olsun. Ülke için bütün endişelerimize rağmen daha iyisi olsun temennisi ile yola devam etsinler. Toplum ve ülke içinh atılacak iyi, doğru, güzel tüm adımlarda desteğimiz olacak. Ama başka yerlere yön çizerlerse bizim atmaya çalıştığımız adımların tersini yapmaya çalışırlarsa o zaman da toplum adına karşılarına çıkacağız”….

“TOLGA ATAKAN VE AYŞEGÜL BAYBARS’IN NE KADAR UYUMLU BIR ÇALIŞMA IÇINDE OLDUKLARINI, ÇOK GÜZEL DENEYİMLERLE AYRILIYOR OLDUKLARINI BELİRTEN YAZILARI VARDIR”

“Şöyle birşey söyleyim size. Eski bakanlar kurulu üyelerinin bir WhatsApp grubu var. Şimdi bu arkadaşlar o gruptan ayrıldı. Ama son yazdıkları yazıyı görürseniz özellikle sevgili Tolga Atakan ve sevgili Ayşegül Baybars’ın ne kadar uyumlu bir çalışma içinde olduklarını, çok güzel deneyimlerle ayrılıyor olduklarını belirten yazıları vardır bunun içinde. Yani nedir söyledikleri? Gerçekten anlaşılmaz. Gerçekten bize göre de hükümetin son derece uyumlu, olumlu bir çalışma disiplini var idi. Evet zaman zaman fikir ayrılığımız vardı.Bunlar üzerinde saatlerce konuştuk birbirimizi ikna etmek için de çalıştık”….