Özyiğit: "Şüphe yaratan görüntülerle ilgili gerekli soruşturma başlatıldı"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığını açıkladı.

Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan ve sosyal medya ile basına yansıyan görüntülerin toplum içinde rahatsızlığa neden olduğunu belirten Özyiğit, "Yaşanan gelişmelerin okullarımızın çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle elimize ulaşan görüntüleri de dikkate alarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilgili birimleri tarafından ivedilikle konu ile ilgili ön araştırma yapılmış ve araştırma sonucunda söz konusu olayların okul sınırları dışında yaşandığı ve okul içerisi ile herhangi bir temasın bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Özyiğit, okul sınırları dışında gerçekleşen bu tip olaylar direkt olarak bakanlığın sorumluluk alanına girmemekle birlikte, ortaya çıkan hassasiyet ve görüntülerin oluşturduğu rahatsızlık dikkate alınarak, şüphe yaratan görüntülerle ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı denetmenlerin daha detaylı bir araştırma başlatıldığını kaydetti.

Detaylı soruşturmanın ardından, ortada bakanlık tarafından müdahale edilecek bir durumun olup olmadığını tespit edileceğini belirten Özyiğit, konuyla ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak raporun Bakanlar Kurulu’nun bilgisine sunulacağını da belirtti.