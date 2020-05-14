Özyiğit: "Sürekli maddi yardıma alışan bu yapı artık sürdürülemez... Üretmeliyiz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit

Virüs sonrası dünya için hiç bir şey eskisi gibi olmayacak sözünü kendisinin de kullandığını hatırlatan Özyiğit, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşık 45 yılda oluşan mevcut yapının sorunlarına artık oturup hep birlikte bir çeki düzen vermek gerektiğini söyledi.

Özyiğit, “Birileri ters anlayacak ama 80’li yıllarda bir Özal Paketi geldi ve üretimden koparıldık. Topraktan koparıldık. Devleti şişirdik ve öyle gün geldi ki gıda ithal eder olduk. Önce yerli üretim ve yerli istihdam ve elbette kooperatifçilik. Şu anda KOOP-Bank bir ticari banka gibi çalışıyor. 4Lü koalisyonda çok söyledim. KOOP gerçek sahiplerine devredilmeli. Çiftçiye verilmeli. Ama devlet Koop-Bank’a çok borcu olduğu için bu olamıyor. Bunları bir an önce düzeltmek lazım” dedi.

Hukuki bazı düzenlemeler de gerektiğini hatırlatan Özyiğit, kapsamlı bir anayasa değişikliğini konuşmak için mevcut ortamın müsait olduğunu söyledi.

Kendi kendine yönetim, kendi kararlarını kendisinin alacağı ve kendi ayakları üzerinde duracak bir yapı içerecek kapsamlı bir anayasa değişikliğini konuşmaya hazır olduklarını belirten Özyiğit, sürekli maddi yardım bekleyen bir yapının sürdürülemeyeceğinin ortada olduğunu kaydetti.

Hayvancının ve çiftçinin tanımının mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Özyiğit, ödenekleri yeniden kurgulamanın önemine değindi.

İkinci hatta üçüncü geliri olan vatandaşlar olduğunu ifade eden Özyiğit, “Bunları da konuşmamız lazım. Eşit adil üleşen, birlikte üreten, bölüşen ve herkesin kendi alanında daha üretken bir yapı… Evet, emek en yüce değerdir. Son dönemde söylediğim bir kavram daha var… Üretken Emek… Üretim alanları farklı olsa da, üretimin daha etkin olması lazım. Bunun için de hep birlikte bir masanın etrafında toplanmaya ihtiyacımız var” dedi.

Siyasi partiler olarak hükümetle bir kez Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesini görüştüklerini aktaran Özyiğit, “ Bir de 22 Mart’ta bize devletin geliri düştü, kesinti düşünüldüğü söylendi. Görüşlerimizi ilettik. Kesintilerin detaylı tablosunu istedik. Bugün oldu almadık. Bir de sadece TDP davet edildi. Hükümet diye gittik sadece Başbakanı bulduk” ifadelerini kullandı.

Hükümetten bekledikleri katılımı göremediklerini kaydeden Özyiğit, halkın kendilerinden aktif muhalefet beklemesine rağmen hükümete zaman tanıdıklarını ancak artık daha sert muhalefete başlayacaklarını söyledi.

Hükümetin açılım kararı alırken, Bilim Kurulu’nun kararını görmek istediklerini savunan Özyiğit, sağlıkta altyapı eksikliklerinin sürdüğünü ifade etti.

Ekonomik çarkların dönmesi için en büyük lokomotif güç turizm ve yüksek öğrenim için bu şartlarda pek bir şey yapılamayacağını anlatan Özyiğit, “Sınır kapıları kapalı, çarşıya para bırakacak memurdan da kesinti yapıldı. 1500 TL kime yetecek? Sıcak paraya ihtiyaç var. Birinci ayağı TC’den yardım deniyor… Bu gelmezse, senden benden kesinti yapıldı. Üst gelir gruplarına hala el atılmadı. Buradan kaynak yaratılmadı. Güney Kıbrıs üst gelir gruplarından kesinti yaptı. Bunu söyledik, Başbakan ben ricacı değilim dedi. Varlık vergisi getiremezseniz, sadece borçlanma seçeneği kalıyor. TMSF’den bir miktar borçlanmaya gidilmeli” diye konuştu

Pile’de yaşayan vatandaşların sorunlarının erken zamanda çözülmesi çağrısı yapan Özyiğit, Güney’de çalışan vatandaşlara da katkı ve desteğin şart olduğunu söyledi.

30 Haziran’a kadar örgün eğitime ara kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, kayıpların giderilmesi için eğitimde re-organize önerisi yaptı.

Özyiğit, özel eğitim alan çocuklar için de bir çalışma yapıldığını öğrendiklerini sözlerine ekledi.