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Özyiğit: Tarım ve Üretim Gözbebeğimiz Gibidir

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini ziyaret etti
Özyiğit: Tarım ve Üretim Gözbebeğimiz Gibidir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit özellikle pandemi döneminin tüm dünyaya üretimin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Üretimin önemi ve değerini bilmeyen ülkelerin gelişimlerinde ciddi sorunlar yaşandığı ve geleceklerinin tehlikede olduğu ortadadır. Bugün ayakta kalmak ve geleceğe sağlam temeller üzerinde gitmek istiyorsak ülke olarak dört elle üretime sarılmalıyız. Bizler bu bilinçle hareket ediyoruz. Tarım ve üretim gözbebeğimiz gibidir” diye konuştu.

Özellikle pandemi döneminde hükümet ettiğini iddia edenlerin üreticiyi önemsemediklerini, dahası yok oluşa sürükleyecek kararlara imza attıklarını belirten Özyiğit, üretici lehine yaptıkları tüm önerilerin de hükümet tarafından görmezden gelindiğini kaydetti.

Özyiğit, “Bir toplum ürettiği ölçüde vardır. TDP, üretime yönelik atılacak her adımın, üretimin önündeki engellerin kaldırılması yönünde sonuna kadar uygulayıcısı ve destekçisi olacaktır” dedi. Renkli mazot uygulamasına geçmekte kararlı olduklarını, teşvikleri günün şartlarına göre yeniden revize edeceklerini belirten Özyiğit, “Teşvikler artık demode oldu, döviz aldı başını gidiyor, bunun mağduriyetini üretenler yaşamamalı. Üretenler, elbette ürettiklerinin, alın terlerinin karşılığını alıp, bir sonraki için de yeniden üretebilecek şekilde bir gelir elde etmelidir” dedi.

TDP olarak ister hükümette, isterse muhalefette olsunlar üretimi her zaman öncelik yaptıklarını, tarımla ilgili her konuda üreticinin yanında durduklarını, tarım konusunda Meclis’te en çok konuşma yapan, sorunları gündeme getiren ve çözüm önerileri sunan partilerin başında TDP’nin geldiğini anımsatan Özyiğit, son olarak da Meclis’te Tarım Sigorta Fonu’yla bağlantılı olarak kuraklık ödemelerin yapılması için yardımcı olduklarını anımsattı. 

“Güvenli, Besleyici Gıda”

TDP’nin Tarım ve Hayvancılıkta en önemli hedefinin halkın, güvenli ve besleyici gıda ürünlerine her zaman, hem fiziksel, hem de ekonomik erişimlerinin olmasını sağlamak olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak tarımsal üretimin verimliliğinin artması için ülkenin fiziksel ve iklimsel avantajlarının iyi kullanılmasını, üreticimizin insanca yaşayabilir bir kazanç elde edebilmesini ve üretim yaparken çevrenin korunmasını da kendilerine görev bildiklerini ifade etti.

TDP olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başarıyla ürettiği soya fasulyesi örneğinde olduğu gibi, ülkemiz tarımının en yenilikçi yöntemlerle yeniden canlanmasını sağlayacaklarını, Doğrudan Gelir Desteği yanında, üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik destek verileceğini kaydeden Özyiğit, Tarım Bakanlığı’nın altında ilgili meslek gruplarının birlikte çalışacağı ve gıda konusunda tek otorite olacak Gıda Dairesi kurulmasının da hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği adına konuşan Mustafa Beyoğlu ise seçimlerden en büyük beklentilerinin geniş tabanlı, uzun süreli, istikrarlı bir hükümet olması olduğunu belirterek,  “Bu hükümette de sizleri orada görmek istiyoruz” dedi.

Sürdürülebilir tarım politikalarının düzeltilmesi ve uygulanması noktasında TDP’den katkı almalarının olmazsa olmazları olduğunu belirten Beyoğlu, “Bizler, üreterek kendi kendimize yeter bir ülke yaratmak istiyoruz. Birçok ülkede olduğu gibi bizde de alım gücü düşmüştür” dedi.

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