Özyiğit: Tatar’a Osmanlıyı ve tarihi gerçekleri öğrenmesi için kitaplar tavsiye edebilirim

Özyiğit, “Cumhurbaşkanı Tatar’a Genel Sekretere 6 maddelik öneriler sunacağınız yönünde bilgiler aldık bunun aslı astarı var mı?, şeklinde yönelttiğimiz soruya yanıt olarak böyle bir şey yok yanıtını aldık ancak Tatar, ertesi gün masayı berhava edecek bu önerileri masaya getirdi” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında geçen hafta gerçekleşen 5+BM Cenevre toplantısını değerlendirdi. Özyiğit, Cenevre’de pandemi koşulları nedeniyle arzu edilen istişareleri gerçekleştiremediklerini ve BM yetkililerine de Tatar’ın aksine görüş ve önerilerini aktaramadıklarını ifade etti. Rum siyasi parti yetkilileriyle kısa da olsa görüş teatisinde bulunduklarını anlatan Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından ise gerektiği şekilde bilgilendirilmediklerini kaydetti.

Cenevre’de masaya Türk tarafının görüşleriymiş gibi sunulan 6 maddenin ülkedeki realiteyi yansıtmaktan öte, AKP iktidarının pazarlık marjını yükseltmek amacı taşıdığını anlatan Özyiğit, “Bu aşamada anlam veremediğimiz nokta, BM yetkilileri sonucu önceden belli olan bir toplantıyı pandemi koşulları ve dünyanın içinden geçtiği bu zor koşullarda neden gerçekleştirdiğidir. Acaba BM yetkilileri kapalı kapılar ardında Türkiye yetkilileri ve uluslararası aktörlerden bazı mesajlar mı aldılar, bunu önümüzdeki günlerde BM’nin buradaki mandası ve Rum siyasi parti yetkilileriyle gerçekleştireceğimiz temaslarda göreceğiz” şeklinde konuştu.

Uluslararası aktörler ve AKP yetkililerinin son günlerdeki açıklamalarına bakıldığında önümüzdeki süreçte ciddi pazarlıkların yapılacağı sonucu çıkarılabileceğini anlatan Özyiğit, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi anlamda yaşadığı sıkışıklığın bu pazarlığa zemin oluşturabileceğini ifade etti.

Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Ben Osmanlı torunu ve Türk oğlu Türküm” yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine ise Tatar’ın tarihi gerçekleri öğrenmesi için kendine bazı kitapları önerebileceğini ifade etti.