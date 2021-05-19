Özyiğit: TDP AD-HOC komiteye üye vermeyecek!

İşte açıklama;

Bilindiği gibi Azınlık Hükümeti, bütün uyarılarımıza ve çağrılarımıza rağmen Muhalefetle bir uzlaşı aramak yerine, 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket ederek, seçim tarihini belirlemek amacıyla dün Mecliste bir Ad-hoc komite kurulması kararı aldırmıştır.

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, Azınlık Hükümetinin anti-demokratik ve hukuk tanımaz tavrı nedeniyle bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz ve diğer Muhalefet Partileri ile birlikte hukuki süreç de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.