Özyiğit: TDP AD-HOC komiteye üye vermeyecek!

İşte açıklama;
Bilindiği gibi Azınlık Hükümeti, bütün uyarılarımıza ve çağrılarımıza rağmen Muhalefetle bir uzlaşı aramak yerine, 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket ederek, seçim tarihini belirlemek amacıyla dün Mecliste bir Ad-hoc komite kurulması kararı aldırmıştır.
Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, Azınlık Hükümetinin anti-demokratik ve hukuk tanımaz tavrı nedeniyle bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz ve diğer Muhalefet Partileri ile birlikte hukuki süreç de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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