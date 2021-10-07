Özyiğit TDP Başkanlığı'na tek aday, "Yerel Seçimlerde Belediyeleri UBP'ye bırakmayacağız"
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit son kez TDP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
TDP Kurultayı 16 Ekim tarihinde yapılacak. Kurultayda tek Başkan adayı olarak Özyiğit müracaatta bulundu.
YEREL SEÇİMLERDE GÜÇLÜ İTTİFAKLAR
Cemal Özyiğit yerel seçimlere güçlü ittifaklar kurarak gideceklerini ve Belediyeleri özellikle UBP'ye bırakmak istemediklerini de açıkladı.
Bundan kaçanlar olursa 2014 seçimlerini unutmaması gerektiğini de belirtti.
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