Özyiğit, TDP Genel Başkanlığına tek aday...

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin kurultayı 25 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
Genel Başkanlık için 11 Kasım Pazar günü müracaatlar son buldu.
TDP Genel Başkanlığı için yeniden adaylığını açıklayan Cemal Özyiğit'e rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken, Gazetemizin ulaştığı TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, tekrardan adaylığını açıklayan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit dışında Genel Başkan Adaylığı için başka bir müracaat olmadığını açıkladı.
Genel Sekreter Cemal Varoğlu, TDP Kurultayı için Parti Meclisi başvurularının ise 16 Kasım'da son bulacağını belirtti.
TDP Cumhuriyet Meclisi'nde 3 Milletvekili ile temsil ediliyor. TDP 4'lü koalisyon hükümetinde 2 bakan ile bulunuyor.
TDP Genel Başkanlığına tek aday olan Cemal Özyiğit, hükümette Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini sürdürüyor.
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