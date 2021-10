TDP lideri Özyiğit: “Ölü doğmuş hükümet on bir ay öncesinde neler söylendiğini hepimiz biliyoruz. Ankara’dan para gelecek umudu ile bütçe açıkla geçti. Türkiye dış ülkelerle demokrasi ve insan hakları istenci nedeniyle kavga etmeyi tercih ediyor, döviz aldı başını gidiyor. Yarın dövizin halini düşünmek istemem, vaziyet iç açıcı değil. Onlara bağlı ekonomik, sosyal, siyasal durum yüzünden buna katlanmak zorundayız. Dünya nereye gidiyor biz nereye gidiyoruz” dedi.

“Bir an evvel bu seçimi yapalım bitsin” ifadelerine yer veren Özyiğit ‘bu toplumla üreticiyle işçiyle çiftçiyle daha fazla dalga geçmeyin’ diyerek, “Ayakları yere basan politikalarla sürdürülebilir üretim politikalarına destek vermek için yola çıkalım” dedi ve sözlerini şöyle noktaladı, “çiftçilerin sıkıntılarını gidermek için TDP her platformda elini taşın altına koymaya hazır”