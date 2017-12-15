Özyiğit: “TDP olarak gençlerimize fırsatlar sağlamak en temel hedeflerimizdendir”

Ülke gençliğinin her platformda spor yapması, gençlerimizin uluslararası camiada kendini gösterebilmesi için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı oldukları vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülke gençliğinin her platformda spor yapması, gençlerimizin uluslararası camiada kendini gösterebilmesi için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı oldukları vurguladı. Özyiğit; “TDP olarak gençlerimize sporda yeni fırsatlar sağlamak en temel hedeflerimizdendir” dedi.

TDP milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde K. T. Futbol Federasyonu’na ziyarette bulundu.

TDP Başkanı Özyiğit görüşmede yaptığı konuşmada, geçmişte Kıbrıs Futbol Federasyonu’na (KOP) katılım çalışmaları sürecinde KTFF’ye destek verdiklerini belirterek, “O zaman atılan adımlar doğruydu, keşke sonuç alınabilseydi” dedi. Önümüzdeki dönemde bu konunun takipçisi olacaklarını belirten Özyiğit, bir çözüm olana kadar, bu tıkanıklığını giderilmesinin önemine vurgu yaptı.



“Kitle Sporu Teşvik Edilecek, Performans/Yarışmacı Sporcusu Özendirilecek”

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Futbol Federasyonu başta olmak üzere, tüm spor federasyonları ile daha sağlıklı ve düzeyli ilişkiler kurulacağını ve eş güdümün sağlanacağını söyledi. Özyiğit, diğer alanlarda olduğu gibi sporda da katılımcılığa büyük önem verdiklerini, gelişim ve değişim için atacakları adımlarda katılımcı demokrasi anlayışı içinde hareket edeceklerini vurguladı.

TDP’nin, AB yasalarında da yer aldığı şekilde beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alacağını, bu amaçla başarılı sporcuların korunup, destekleneceğini kaydeden Özyiğit, “TDP, spor politikasını kitle sporunu teşvik etme ve performans/yarışmacı sporcusunu özendirme üzerine inşa etmiştir. TDP, sporcuların sigortalanması ve doğabilecek olumsuz durumlarda güvence altına olmalarının önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.



“Spor İcra Kurulu”

Sporda eğitim, öğretim ve yönetiminden sorumlu olacak Spor İcra Kurulu kurulacağını, bu kurulun ise spor hukukçusu, spor pazarlamacısı, performans sporcusu, antrenör, beden eğitimi öğretmeni, dış ilişkiler uzmanı, finans uzmanı, mühendis ve basın-yayın görevlisinden oluşacağını aktaran Özyiğit, ayrıca Sponsorluk Yasasında düzenlemeler yapacaklarını, spor politikasının bir gereği olarak gerek doğal alanda (parklar, rekreasyon alanları, bisiklet yolları) gerekse fiziki(spor tesisleri) çevrede bireylerin egzersiz/spor yapma alışkanlıklarını geliştirecek ortamları yaratacaklarını da açıkladı.



“Okullarda Spor”

Özyiğit şunları kaydetti: “Kulüplerin sporcu kaynağını ve altyapısını okullar karşılamalıdır, TDP bu amaçla Okul Sporları Federasyonu’nu kuracaktır. Bu federasyon okul sporları müsabakalarını organize edip katılımı destekleyecek ve yarışmalarını düzenleyip tesis planlamalarını yapacaktır. Bu çerçevede yetenek tarama modeli de aktif rol oynayacaktır”.

TDP Başkanı Özyiğit ayrıca, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanına katılmaları sağlayacak ve spor tesis ile alanlarına bu bireylerin ulaşım ve erişimlerindeki sorunları çözeceklerini söyledi.

Sertoğlu: “Hak ettiğiniz, beklenilen sonucu almanızı ümit ediyoruz”

K.T. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise, TDP milletvekili adaylarına ve Özyiğit’e başarılar dileyerek, hak edilen ve beklenilen sonucu alınmasını ümit ettiğini açıkladı.

KTFF olarak uzmanlık alanlarının futbol olduğunu aktaran Sertoğlu, geçmişte, TDP’nin spora, futbola ve gençliğe bakış açısını bildiklerini ve geçmişte bazı konularda beraber hareket ettiklerini hatırlattı.

“Bizim için doğru tekdir, doğrunun siyaseti de partisi de olmaz” diyen Sertoğlu, doğru ne ise her zaman doğrunun arkasında yürüdüklerini ve yürümeye devam edeceklerini vurguladı. Ülkenin ve gençliğin geleceği ile ilgili siyasi bir bakış açısı ile hareket etmediklerini belirten Sertoğlu, ülke geleceği, gençliğin geleceği ve futbol için herkes ile birliktelik çalışmaya hazır olduklarını açıkladı, TDP’nin hükümette yer alması halinde, omuz omuza ülke gençliği ve ülke futbolu için çalışmaya hazır olduklarını aktardı.

