Özyiğit TDP'nin 4'lü görüşmedeki ilkelerini açıkladı

İşte Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in açıklaması:

4 kişinin bulunduğu bir toplantıda konuşulanların üstelik de çarpıtılarak sızdırılması şık bir davranış olmamıştır ve bunun ne maksatla yapılıyor olabileceğini de anlayacak kadar siyasi birikimimiz vardır.

Bu bilgi kirliliginde kamuoyunu bilgilendirmek de boynumun borcudur. TDP dörtlü görüşmeye temelde şu ilkeleri taşımıştır:

İşte TDP'nin görüşmeye taşıdığı ilkeler: