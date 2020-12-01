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Özyiğit TDP'nin 4'lü görüşmedeki ilkelerini açıkladı

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Özyiğit TDP'nin 4'lü görüşmedeki ilkelerini açıkladı
Özyiğit TDP'nin 4'lü görüşmedeki ilkelerini açıkladı

İşte Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in açıklaması:

4 kişinin bulunduğu bir toplantıda konuşulanların üstelik de çarpıtılarak sızdırılması şık bir davranış olmamıştır ve bunun ne maksatla yapılıyor olabileceğini de anlayacak kadar siyasi birikimimiz vardır.
Bu bilgi kirliliginde kamuoyunu bilgilendirmek de boynumun borcudur. TDP dörtlü görüşmeye temelde şu ilkeleri taşımıştır:

İşte TDP'nin görüşmeye taşıdığı ilkeler:

  • Yurttaşlık Yasası
  • Kamu reformu
  • Seçim ve Halkoylaması Yasası
  • Anayasa değişikliği komisyonu
  • BRTK'nın demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması
  • Vakıflar Yasasının revize edilmesi
  • Mudahelelerle ilgili araştırma
  • Hüseyin Özgürgün'ün istifasının kabulü
  • İmar planlarının sonuçlandırılması
  • Enerji alanında yatırım yapılması
  • İşsizlik ödeneklerinin artırılması
  • Pandeminin etkilediği dar ve sabit gelirli yurttaşların ve özel sektör çalışanlarının desteklenmesi
  • Kıbrıs sorununun çözümünde BM parametrelerinin kabulü.
  • Kendi kurumlarımızı kendimizin yönetmesi.

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