TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs Genç TV'de önemli açıklamalar yaptı. Özyiğit TDP'nin kamuoyu yoklamalarında %10'u aşmak üzere olduğunu açıkladı.
Özyiğit: TDP'nin hedefi %10'un üzerine çıkmak! Oyunuzu yakmayın TDP'de birleştirin açıklaması yaptı.
İşte satır başları:
Oylarınızı TDP'de birleştirin hedefimiz güçlü bir grupla Meclis'e girmek ve hükümeti oluşturmak.
TDP Pazartesi gününden sonra hükümeti oluşturan parti olacak.
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