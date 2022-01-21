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Özyiğit: TDP'nin hedefi %10'un üzerine çıkmak! Oyunuzu yakmayın TDP'de birleştirin...

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Özyiğit: TDP'nin hedefi %10'un üzerine çıkmak! Oyunuzu yakmayın TDP'de birleştirin...
Özyiğit: TDP'nin hedefi %10'un üzerine çıkmak! Oyunuzu yakmayın TDP'de birleştirin...

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs Genç TV'de önemli açıklamalar yaptı. Özyiğit TDP'nin kamuoyu yoklamalarında %10'u aşmak üzere olduğunu açıkladı.

Özyiğit: TDP'nin hedefi %10'un üzerine çıkmak! Oyunuzu yakmayın TDP'de birleştirin açıklaması yaptı.

İşte satır başları:

Oylarınızı TDP'de birleştirin hedefimiz güçlü bir grupla Meclis'e girmek ve hükümeti oluşturmak.

TDP Pazartesi gününden sonra hükümeti oluşturan parti olacak.

 

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