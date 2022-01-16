Özyiğit: TDP'nin Seçimlerden Güçlü Çıkacağı Açık Ve Nettir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Mağusa'da Salamis Yolu olarak bilinen bölgede esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla samimi diyalogların gerçekleştiği yürüyüş boyunca, kısa sohbetler gerçekleştirildi, aday tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, samimi ve dostane şeklinde gerçekleşen sohbetler sırasında yaptığı kısa konuşmalarda, ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğine inanç belirtti.

Ülkeyi karış karış gezdiklerini, yurttaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Özyiğit, "Ne mutlu bizlere ki, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımızın destek ve mesajları ile yolumuza çok daha güçlü ilerlemekteyiz. TDP'nin 23 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı çok net ortadadır" dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabilmesinin, kendi ayakları üzerinde duran bir yapı kurulabilmesinin, yaşamın her alanında adil paylaşım ve fırsat eşitliği yaratılmasının, kaliteli ve eşit hizmetin, kısacası tam anlamıyla sosyal devlet olmanın zamanı çoktan geldiğini belirten Özyiğit, “Yıllardır savunduğumuz sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bir adım daha ileriye taşıma kararlılığındayız. Bunda da en büyük ve tek güvencemiz halkımızdır” dedi.