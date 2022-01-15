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Özyiğit: TDP’ye Destek Her Geçen Gün Artıyor

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Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Gönyeli’de Esnafla buluştu
Özyiğit: TDP’ye Destek Her Geçen Gün Artıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlere yönelik Gönyeli’de vatandaş ve esnafla buluştu. Milletvekili adaylarının yanı sıra bazı üye ve sempatizanların da katıldığı ziyaret çerçevesinde Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile de görüşüldü.

Vatandaşlarla samimi diyalogların gerçekleştiği yürüyüş boyunca, kısa sohbetler gerçekleştirildi, aday tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, samimi ve dostane şeklinde gerçekleşen sohbetler sırasında yaptığı kısa konuşmalarda, temiz bir geçmişe sahip donanımlı bir ekiple, daha iyi bir gelecek için yolda olduklarını vurguladı. Ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini söyleyen Özyiğit, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğine inanç belirtti.

Ülkenin tüm bölgelerinı gezdiklerini, gittikleri her yerde samimi bir şekilde karşılanarak destek bulduklarını ifade eden Özyiğit, “Kamuoyu yoklamalarında da, gezdiğimiz yerlerde de TDP’ye olan desteği net olarak görmekteyiz. TDP’ye olan destek her geçen gün artmaktadır. Halkımızla birlikte omuz omuza bu ülkenin geleceğini şekillendireceğiz ve bu yeni gelecekte söz de, yetki de, öncelik de halkımızda olacak” diye konuştu.  

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