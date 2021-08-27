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Özyiğit: Tehlike Çanları Artık Daha Güçlü Çalıyor

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“Hükümet Artık Bitmiştir”
Özyiğit: Tehlike Çanları Artık Daha Güçlü Çalıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın fakirleşmesine, işsizliğin artmasına, sektörlerin batma noktasına gelmesine neden olan,UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin şimdi de kamu maliyesini düzeltme bahanesiyle tüm toplumun sağlığını riske attığını belirterek, “Hükümet halkı sefalete, ülkeyi ise felakete sürüklüyor” dedi.

 

         Pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik krize karşın halkın yaşam kalitesini, alım gücünü koruyarak yükseltmesi gereken hükümetin tam tersine kararlara imza attığını belirten Özyiğit, “Yapılan zamlar yetmezmiş gibi, şimdi de PCR testlerinin herkese ücretli olacağı açıklandı. Bu şekilde salgının yayılmasına olanak sağlanmayacak mı, halkını düşünmek bu mudur?” diye sordu.

 

         Bugüne kadar tüm yükü sağlık çalışanlarına yükleyen hükümetin aldığı son kararla birlikte verilen mücadeleye de darbe vurduğunu belirten Özyiğit, bu kararla birlikte test sayılarının düşeceğini, pozitif vakaları tespit etmenin zorlaşacağını, bu şekilde de tüm toplumun riske atılmış olacağını vurguladı.  Hükümetin bu şekilde davranarak devlete, hükümete olan güven duygusunu tamamen yerle bir ettiğini belirten Özyiğit, “Hem kamu maliyesini kontrol etmek bahanesiyle ülkeyi kapanmaya sürüklüyorlar. Hem de bu şekilde ülkenin tümden kaybedeceğini göremiyorlar, görmek istemiyorlar” dedi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, yaptığı yazılı açıklama ile gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.  

 “Tehlike Çanları Artık Daha Güçlü Çalıyor”

         Pandemide vakaların yüksek rakamlarda seyrettiğini, ölümlerin arttığını, mevcut kapasitenin artık zorlandığını belirten Özyiğit, böylesi bir dönemde önlem ve denetimleri artırması gereken hükümetin testlerin ücretli olması gibi tam tersine kararlara imza attığını ifade etti.

Her alanda olduğu gibi sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümetin pandemi ile mücadelede de tüm yükü sağlık çalışanlarının üzerine bıraktığını kaydeden Özyiğit, “Tehlike çanları artık daha güçlü çalıyor. Buna rağmen hükümet partilerinin önceliği halen atamalar ve kurultay. Bu şekilde hem topluma hem ülkeye zarar veriyorlar” dedi.

 “Kara Para’ Kararnamesinden Kimler Yararlandı?”

Açıklamasında ‘kara para kararnamesi’ olarak nitelendirilen  ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin” yürürlükten kaldırılmasını da değerlendiren Özyiğit, TDP olarak 3 Ağustos’ta yürürlüğe giren bu kararnameyi mahkameye taşıdıklarını anımsattı.

‘Kara paranın aklanmasının önünü açan kararnamenin 22 gün yürürlükte kaldığını ve Resmi gazetede yayınlanan kararda “Bugüne değin yapılan işlemlere halel gelmeksizin, geleceğe yönelik olarak yürürlükten kaldırılacağı düzenlenmiştir” ibaresi bulunduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Bu kararnameden kimler yararlandı? diye sordu. Hükümet yetkililerinin bu konuda kamuoyuna açıklama yapmaları gerektiğini belirten  Özyiğit, aksi takdirde kararnamenin yürürlüğe konmasıyla oluşan endişelerin ve soru işaretlerinin haklılığının ortaya çıkacağını kaydetti.

“Hükümet Artık Bitmiştir”

         UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin artık bittiğini ve bu yapıdan toplum ve ülke yararına icraat beklemenin hayal olduğunu belirten Özyiğit, bu hükümetin görevde kaldığı her gün hem halkın hem de ülkenin geleceğinden çalmak anlamına geldiğini kaydetti.

         Pandemi nedeniyle sağlığın yanı sıra ekonomik krizin daha da derinleştiği, halkım alım gücünün düştüğü, işsizliğin arttığı ve tüm sektörlerin zorda olduğu bir dönemde asgari ücretin halen belirlenmediğini, ülkenin karanlığa gömülme tehlikesi ile baş başa bırakıldığını, ihalesiz işler ile yakıt alımındaki şaibelerin artık gün yüzüne çıktığını belirten Özyiğit, ülkenin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını, ancak Başbakan dahil herkesin halen kurultay hesaplarıyla uğraştığını vurguladı.  

TDP Basın Bürosu

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