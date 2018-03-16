Özyiğit: “Tek başına iktidar olunca…”

155 TL artış yapıldığı için “çalışanla dalga geçiliyor” ifadesini kullandığını ancak yeni asgari ücrete 190 TL artış yapıldığında hiç sesini çıkarmadığını söyledi

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in geçen dönemde asgari ücrete 155 TL artış yapıldığı için “çalışanla dalga geçiliyor” ifadesini kullandığını ancak yeni asgari ücrete 190 TL artış yapıldığında hiç sesini çıkarmadığını söyledi. Taçoy Özyiğit’e “Ne oldu koltuğun sorumluluğu ağır mı bastı?” diye sordu. Özyiğit de “Tek başına iktidar olunca…” yanıtını verdi.

Taçoy, Yavuz Çıkarma Plajı gibi tarihsel mekanların tarihsel dokusunun korunması ve koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Taçoy, ülke turizmini sadece kum, deniz ve güneş olmadığını, ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayetinin çevre kirliliği olduğunu ifade etti.

Konaklama ve konaklamadaki artışların artılar olduğunu söyleyen Taçoy, çevrenin korunması ve yatırımcının önünün açılmasının da asli görevler olduğunu kaydetti.

Bafra bölgesinin tesisler bakımından mükemmel olduğunu söyleyen Taçoy, global cazibesinin artırılamamasının nedenlerinin araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Taçoy, alternatif turizm modellerini bütçede ve bakanlığın hazırladığı kitapçıkta göremediğini söyledi

Taçoy, üçüncü ilkelerden gelen turist sayısında düşüş olduğunu, bunu tersine çevirecek turizm modellerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti

Taçoy Dipkarpaz’da mahkeme kararıyla yıkılan pansiyonların işletmecilerine hayatlarını idame ettirecekleri yeni imkanların sağlanmamasının vicdanlarda yara olduğunu ifade etti.

Taçoy, “Anıtlar Yüksek Kurulu gibi bir ucubeyi kaldırın artık” diyerek, Kurul’un “gözünün üstünde kaşın var” deyip her şeye karşı çıktığını, bir çivi dahi çaktırmadığını söyledi.