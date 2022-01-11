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Özyiğit: Ticaretin Önündeki Engelleri Kaldıracağız

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Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret etti
Özyiğit: Ticaretin Önündeki Engelleri Kaldıracağız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret ederek Başkan Turgay Deniz ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmede, ticareti zorlaştıran engeller ve özel sektörün sıkıntılarına TDP’nin çözüm önerileri ile projeleri anlatıldı.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit ziyarette yaptığı konuşmada, TDP’nin en temel önceliklerinden birinin ticaretin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu vurguladı. Özyiğit, ticaretin ve özel sektördeki engelleri kaldırmak için, bir yandan uluslararası toplumların içinde yer almak için, Kıbrıs Sorununu çözmek, bir yandan da ülke içinde kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratarak, kendi kurumlarını kendisinin yönettiği bir anlayış yerleştirmek olacağını belirtti. Özyiğit, bunun da Sivil Toplum Örgütleri ile katılımcı bir demokrasi esas alınarak yapılacağına dikkat çekti.

Özyiğit, TDP’nin devleti yönetmeye aday olduğunu ama devletin sadece kamudan ibaret olmadığının bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Kamunun zaten yanlış politikalar ile tıkandığına dikkat çeken Özyiğit, özel sektörün ise özellikle pandemi ile birlikte çok zor günlerden geçtiğini kaydetti. Ülkede ekonomi başta olmak üzere her alanda çöküş yaşandığını belirten Özyiğit, bunu en çok hissedenlerin başında da iş insanlarının geldiğini kaydetti.

Gelinen aşamada ekonomik anlamda bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Artık deniz bitti, bu gemiyi yüzdürmek için de tüm  kesimlerin işbirliği yapması şarttır. Bu konuda herkese her kuruma önemli görevler düşmektedir. Mevcut durumu analiz ederek, doğru saptamalar yaparak hem ülke, hem bölge, hem de dünya gerçekleriyle birleştirerek doğru adımları atmaktan başka şansımız yoktur. Aksi takdirde yarınlarımız ciddi tehlike altındadır” dedi.

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Bu bağlamda 23 Ocak seçimlerini bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Özyiğit, “Ben değil biz diyen, kendini değil toplumu düşünen siyasi yapılar meclise çok daha güçlü gelmelidirler. Üretime, üreticiye, emeğe, adalete, fırsat eşitliğine önem veren yapılar ne kadar güçlü olursa, toplumun geleceği de o kadar aydınlık olur” diye konuştu.

 Örgütlü toplumun her zaman daha kazançlı ve daha demokratik olduğunu, örgütler arası diyalogun da son derece önemli olduğunu belirten Özyiğit, “Hangi kesim olursa olsun işçi ve işveren, öğretmen, memur, herkesim bu iletişimi kurup sağlayamazsak bir şeyler hep eksik kalacaktır. TDP bu birlikteliği sağlamakta ve geleceğin toplum yararına şekillendirilmesinde kararlıdır” dedi.

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