 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.467
  • Altın 155,319
  • Dolar 3,7882
  • Euro 4,4092
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMyanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı

Özyiğit: "Toplum bir gün bile bekleyecek durumda değil"

» »
Özyiğit: "Toplum bir gün bile bekleyecek durumda değil"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomik anlamda zaten çok zor günler geçirmekte olan toplumun büyük çoğunluğunun dövizde yaşanan son yükselişle birlikte daha da zora girdiğini belirtti.

Toplumu ekonomik anlamda rahatlatması gereken hükümetin karar ve uygulamaları ile tam tersine vatandaşların ekonomik krizini derinleştirdiğini belirten Özyiğit, "Bu hükümetten en erken zamanda kurtulmamız gerektiğini her fırsatta dile getirirken, erken seçimde karar kılınmasını da memnuniyetle karşılamaktayız.

Ancak seçime kadar olan sürede toplumu ekonomik anlamda rahatlatacak adımları atmak da elzem bir gerekliliktir. Toplum bir gün bile bekleyecek durumda değildir. Toplumun bu durumunu görmezden gelen Hükümet partilerinin bu konuda büyük bir sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı. 

2017’nin ilk aylarında olduğu gibi, TL'nin yine yabancı paralar karşısında değer yitirdiğini belirten Özyiğit, okul harçları, ev kiraları, ev veya araba taksitleri, borç taksitleri döviz cinsinden olan vatandaşların ciddi bir krizle baş başa kaldıklarını kaydetti. Diğer yandan borcu olmayan vatandaşların da akşamdan sabaha fakirleştiğini kaydeden Özyiğit, asgari ücrete yapılan komik artışın üstünde bir kaybın yaşandığını ifade etti.

Özyiğit, "Gerçek olan şu ki, fakir daha da fakirleşmiş, orta direk yok olma noktasına, üretici kesimler borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Asgari ücret ve sosyal yardım alanlarla, hayatını borçlanarak idame ettirmek zorunda kalanlar ise tamamen korumasız ve çaresiz kalmışlardır" dedi.  

Toplumun yaşadığı bu acı gerçek karşısında, Başbakan ile Yardımcısı'nın ise adeta toplumla dalga geçercesine ekonominin iyiye gittiğinden bahsettiklerini kaydeden Özyiğit, "Enflasyonun %15 oranını geçtiğini, bireysel kredilerin yanısıra işletme ve ticari kredilerinin arttığını, tahsili gecikmiş alacakların ciddi oranda arttığını görmeyen, görmek istemeyen Başbakan ile Maliye Bakanı'nın, önlem almak gibi bir gaileleri de yoktur.

Başbakan ile Maliye Bakanı, erken seçim kararı alınsa da topluma karşı sorumlu olduklarını unutmamalıdır"" dedi. 
"2018 Bütçesi geçmeli"

Özyiğit, toplumun önünün açılması adına erken seçim ne kadar gerekliyse, ekonomik anlamda erken adımlar atmak da o kadar gereklidir. Hiçbir kişinin, hiçbir partinin önceliği toplumun önceliğinin önüne geçmemelidir" dedi.

Özyiğit şunları kaydetti: "Bu bağlamda erken seçimin gündeme gelmesiyle birlikte geçmesi tehlikeye giren 2018 bütçesinin Meclis'te temsil edilen partilerin ortak çalışmaları ile erken seçime göre zaman ayarlaması da yapılarak biran önce geçirilmesi gerekmektedir.

Aksi halde, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı alınması gereken ekonomik önlemler ötelenecek, böylece toplumun tüm kesimleri bundan olumsuz etkilenecektir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mec-Sen Başkanlığı’na Batu Beyit seçildi30 Ekim 2017 Pazartesi 15:03
  • Kişmir: “BRTK Değişiklik Yasası bir an önce Meclis’ten geçmeli”30 Ekim 2017 Pazartesi 15:01
  • İzcan: Federasyon kararını kaldırma, toplumun çıkarına değil30 Ekim 2017 Pazartesi 14:54
  • 19 UBP ve DP'li vekil, tepkiler üzerine önerisini geri çekti30 Ekim 2017 Pazartesi 14:48
  • Dikkat piyasada sahte Euro30 Ekim 2017 Pazartesi 13:10
  • Denktaş, Berova’dan görevini iade etmesini istedi30 Ekim 2017 Pazartesi 13:01
  • Oyuncu Hazar Ergüçlü’ye PKK sorgusunda takipsizlik30 Ekim 2017 Pazartesi 12:55
  • Özyiğit: "Toplum bir gün bile bekleyecek durumda değil"30 Ekim 2017 Pazartesi 12:51
  • Geçen hafta 48 trafik kazasında 9 kişi yaralandı30 Ekim 2017 Pazartesi 12:32
  • Polisiye olaylar: 18 yaşından küçük kişilere nargile sattılar30 Ekim 2017 Pazartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti