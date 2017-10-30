Özyiğit: "Toplum bir gün bile bekleyecek durumda değil"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomik anlamda zaten çok zor günler geçirmekte olan toplumun büyük çoğunluğunun dövizde yaşanan son yükselişle birlikte daha da zora girdiğini belirtti.

Toplumu ekonomik anlamda rahatlatması gereken hükümetin karar ve uygulamaları ile tam tersine vatandaşların ekonomik krizini derinleştirdiğini belirten Özyiğit, "Bu hükümetten en erken zamanda kurtulmamız gerektiğini her fırsatta dile getirirken, erken seçimde karar kılınmasını da memnuniyetle karşılamaktayız.

Ancak seçime kadar olan sürede toplumu ekonomik anlamda rahatlatacak adımları atmak da elzem bir gerekliliktir. Toplum bir gün bile bekleyecek durumda değildir. Toplumun bu durumunu görmezden gelen Hükümet partilerinin bu konuda büyük bir sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.

2017’nin ilk aylarında olduğu gibi, TL'nin yine yabancı paralar karşısında değer yitirdiğini belirten Özyiğit, okul harçları, ev kiraları, ev veya araba taksitleri, borç taksitleri döviz cinsinden olan vatandaşların ciddi bir krizle baş başa kaldıklarını kaydetti. Diğer yandan borcu olmayan vatandaşların da akşamdan sabaha fakirleştiğini kaydeden Özyiğit, asgari ücrete yapılan komik artışın üstünde bir kaybın yaşandığını ifade etti.

Özyiğit, "Gerçek olan şu ki, fakir daha da fakirleşmiş, orta direk yok olma noktasına, üretici kesimler borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Asgari ücret ve sosyal yardım alanlarla, hayatını borçlanarak idame ettirmek zorunda kalanlar ise tamamen korumasız ve çaresiz kalmışlardır" dedi.

Toplumun yaşadığı bu acı gerçek karşısında, Başbakan ile Yardımcısı'nın ise adeta toplumla dalga geçercesine ekonominin iyiye gittiğinden bahsettiklerini kaydeden Özyiğit, "Enflasyonun %15 oranını geçtiğini, bireysel kredilerin yanısıra işletme ve ticari kredilerinin arttığını, tahsili gecikmiş alacakların ciddi oranda arttığını görmeyen, görmek istemeyen Başbakan ile Maliye Bakanı'nın, önlem almak gibi bir gaileleri de yoktur.

Başbakan ile Maliye Bakanı, erken seçim kararı alınsa da topluma karşı sorumlu olduklarını unutmamalıdır"" dedi.

"2018 Bütçesi geçmeli"

Özyiğit, toplumun önünün açılması adına erken seçim ne kadar gerekliyse, ekonomik anlamda erken adımlar atmak da o kadar gereklidir. Hiçbir kişinin, hiçbir partinin önceliği toplumun önceliğinin önüne geçmemelidir" dedi.

Özyiğit şunları kaydetti: "Bu bağlamda erken seçimin gündeme gelmesiyle birlikte geçmesi tehlikeye giren 2018 bütçesinin Meclis'te temsil edilen partilerin ortak çalışmaları ile erken seçime göre zaman ayarlaması da yapılarak biran önce geçirilmesi gerekmektedir.

Aksi halde, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı alınması gereken ekonomik önlemler ötelenecek, böylece toplumun tüm kesimleri bundan olumsuz etkilenecektir."