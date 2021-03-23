Özyiğit: “Toplum Bu Şekilde Kötü Yönetimi Hak Etmiyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, pandemi nedeniyle işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen ve ciddi anlamda mağduriyet yaşayan kesimlerin dövizdeki son yükselişle birlikte bir darbe daha yediklerini, buna karşı önlem alması gereken hükümetin ise halen atamalarla, kurultaylarla uğraştığına dikkat çekti.

Hükümetin ve partilerinden istifa ederek Meclis’te hükümete destek veren milletvekillerinin derdinin vatandaşların sorunları olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını belirten Özyiğit, dün Meclis’te yaşanan nisap sorunuyla ilgili arka planda yaşanan gelişmelerin bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Sağlık alanında işe alınan 200 kişiden 130 tanesinin işe gitmediği yönünde çeşitli söylem ve iddialara yönelik Başbakan ile Sağlık Bakanı’ndan açıklama talep eden Özyiğit, “Ülkede bu kadar sıkıntı varken, sağlık çalışanları 1 yıldır gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışırken, böyle bir olayın yaşanması hem ülkeye, hem de mevcut sağlık çalışanlarına yazıktır, günahtır” diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, bugün Meclis’te dövizdeki artış, hükümetin toplumdan kopuk icraatları ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Hükümet Yükselen Döviz Karşısında Ne Yapmayı Düşünüyor?”

Ülkenin genel anlamda çok kötü günlerden geçtiğini, var olan sorunlara son bir yıldır pandemi nedeniyle yenilerinin eklendiğini, işsizliğin ve mağduriyetin arttığını, bunlara son olarak bir de dövizdeki yükselişin eklendiğini belirten Özyiğit, vatandaşın sorunlarına odaklanması gereken hükümetin ise halen kurultaylarla, nisap sorunuyla uğraştığını kaydetti. Partilerinden istifa ederek azınlık hükümetine destek veren bağımsız milletvekillerinin bazı istekleri nedeniyle Meclis’in açılamadığı yönündeki iddialara dikkat çeken Özyiğit, UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun da bugün yaptığı açıklamada “Bu hükümet 4’lü hükümettir, UBP-DP- YDP bağımsızlar” dediğine atıfta bulundu. Özyiğit, partilerinden istifa eden milletvekillerinin ‘ Bizim istifamız hükümetin kurulmasıyla ilgili değil’ sözlerinin de havada kaldığını vurguladı.

Hükümetin yükselen döviz karşısında ne yapmayı düşündüğünü soran Özyiğit, vatandaşın derdinin sağlık ve geçim olduğunu ancak hükümetin önceliklerinin çok başka olduğunu belirterek, “Bu toplum böylesi bir yönetimi hak etmiyor” dedi.

Aşı başvuruları ile ilgili yaşama geçirilen Digital sistemde sorunlar yaşandığını, vatandaşlardan bu konuda şikayetler aldığını belirten Özyiğit, uygulamaya konması düşünülen bileklikli ev karantinası uygulamasını TDP olarak 6 ay önce bütünlüklü bir şekilde kendilerinin önerdiğini, bu konuda da hükümetin 6 ay geriden geldiğini kaydetti.

Sağlık alanına alınan 200 kişiden 130 kişisinin işe gelmediği yönünde basına yansıyan haberlere de atıfta bulunarak konuyla ilgili olarak Başbakan ve Sağlık Bakanından açıklama talep eden Özyiğit, “Ülkede bu kadar sorun sıkıntı varken, sağlık çalışanları yaklaşık bir yıldır gecelerini gündüzlerine katarak her türlü zorluğa rağmen ciddi bir emek verirken bu tür olayların yaşanması kabul edilemezdir” dedi.

Özel eğitim kurumlarının eğitime başladığını ancak orada görev yapan 97 eğitimciye aşı yapılmadığını anımsatan Özyiğit, 12. Sınıfları bu hafta yüz yüze eğitime çağırmayı planlayan Eğitim Bakanlığı’nın aşılama ile ilgili bir çalışması olup olmadığını sordu.

Yapılan onca eleştirinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın en nihayet Meclis’teki partileri görüşmeye davet ettiğini belirten Özyiğit, bu gibi toplantıların şikayet üzerine değil, geçmişte olduğu gibi düzenli olması gerektiğini kaydetti. 27-29 Nisan’da gerçekleştirilecek olan 5’li görüşmeye yönelik tüm taraflar hazırlık yaparken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın 1571 ruhuyla uğraştığını belirten Özyiğit, “Siz bir yandan 5’li toplantıya gitmeye hazırlanırken, diğer yandan da fetih edebiyatı yapıyorsunuz, bu nasıl bir samimiyetsizliktir” diye konuştu.

“Ev İçi Şiddet Yasası’nın İvedilikle Görüşülmesini Talep Edeceğiz”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından Meclis’e sunulan ‘Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın Meclis’te ivedilikle görüşülmesini talep edeceklerini de açıkladı.

Türkiye’nin, özellikle kadınlar olmak üzere herkesin şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını korumayı öngören, cinsiyetler arası ayrımcılığın önlenip, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen ve İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinden çekilmesini yanlış bir karar olarak niteleyen Özyiğit, ülkemizde ve dünyada özellikle de eşitliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi adına daha ileri adımlar atılması gerekliliği üzerinde durdu, bunun ilk adımının ‘Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın yaşam bulmasıyla atılabileceğini kaydetti.

Özyiğit, TDP olarak Meclis’te söz konusu Yasa Tasarısı’nın tüm partilerin katılımıyla oluşturulacak bir AD-HOC komitede ivedilikle görüşülerek yasalaşması için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.