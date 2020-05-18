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Özyiğit: Toplum menfaati için elektrikte indirim değil yatırım yapılması daha sağlıklı bir adımdır

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun menfaati için elektrikte indirim değil yatırım yapılmasının daha sağlıklı bir adım olacağına inandığını söyledi.
Özyiğit: Toplum menfaati için elektrikte indirim değil yatırım yapılması daha sağlıklı bir adımdır

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun menfaati için elektrikte indirim değil yatırım yapılmasının daha sağlıklı bir adım olacağına inandığını söyledi.

Meclis’te gündem dış konuşma yapan Özyiğit, AKSA konusunun birçok sefer gündeme getirildiğini ve bazı noktalarda yasaya uyulmadığının da belgelendiğini belirtti. Özyiğit, petrol fiyatlarında beklenmeyen fiyat düşüşleri olduğunu bunun yanında dövizde yaşanan artış da dikkate alındığında maliyetin yine de yarı yarıya olduğunu söyledi.

Başka alanlara harcanabilecek paraların 180 aylık sözleşmeler nedeniyle ödenmeye devam edildiğine işaret eden Özyiğit, elektrik ücretlerinde indirim bile yapılmadığını, sadece peşin ödemede yüzde 15 indirim sağlandığını kaydederek bu durumu eleştirdi.

Tüp gazın fiyatının da hâlâ astronomik olduğunu söyleyen Özyiğit, yüzde 15 indirimin ardından yatırım için para sağlanıp sağlanamayacağını sordu.

Özyiğit, toplum menfaati için elektrik indirimi değil yatırım yapılmasının daha sağlıklı bir adım olacağına inandıklarını belirterek, AKSA sözleşmesinin feshedilebileceğiyle ilgili verilen bilgileri de gündeme getirerek, adım atılsaydı yazı AKSA’sız geçirebileceklerini bir yıl içinde de yatırım noktasına gelinebileceğini anlattı.

Cemal Özyiğit, yatırımlar için halen adım atılmaması nedeniyle AKSA’nın devre dışı bırakılamadığını dile getirerek, 2024’te bitecek sözleşmenin adımının şimdiden atılmasını istedi.

Özyiğit, 2013 yılında AKSA’yla ilgili yaşanan çevre kirliliğiyle ilgili yaptığı araştırmayla ilgili de bilgi vererek, ODTÜ’den uzmanlar getirildiğini, 10 milyon tazminat istendiğini, ceza kesildiğini ve “kirleten öder” mantığıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

Yeni yatırımların gündeme gelinmesi gerektiğini, öncelikle bu alanda projeler hazırlanması ve bu projeler üzerinden görüşmeler yapılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, hükümeti önümüzdeki 4 yıllık süreç için hevesli görmediğini kaydetti.

Özyiğit, Elektrik Kurumu’nda bakan-başbakan kavgası olduğunu, hükümetin bu konuda bir vizyon olmadığını farklı kavgalar yaşandığı için kurumun sürdürülebilirliğine zarar verildiğini savunarak, böyle bir yönetimin adım atmasının da çok zor olacağını söyledi.

Bu sırada yerinden konuşan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yatırım konusunda Özyiğit’le hemfikir olduğunu, 4’lü hükümetin niye bu yatırımlarla ilgili adım atılmadığını sorarak, denize akan petrol felaketi sonrasında da zarar ziyan bildirilmediğini belirtti.

Özyiğit de kendi hükümetleri döneminde yatırımlarla ilgili yaşanan süreci özetledi.

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