Özyiğit: Tüm iddiaların araştırılması için girişim yapacağız

İşte açıklama;

Sedat Peker’in videolarını izlerken insan hem ürperiyor hem de ülkesi adına üzülüyor. Güzelim ülkemizin böylesi konularla gündeme gelmesi bile utanç verici.

Bu söylenenler yeni de değil, ancak bizzat işin içindekiler tarafından söylenmesi işin rengini değiştiriyor.

Kutlu Adalı cinayeti yeniden soruşturulmalıdır. Bu artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan asla kaçınmayacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız.

Bu vesileyle ortaya konan ve uyuşturucu trafiği dahil ülkemizi ilgilendiren tüm konularla ilgili iddiaların araştırılmasına yönelik ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunacağımızın bilinmesini isterim.

TC-KKTC arasında imzalanan ve halen yürürlükte olan Adli Yardımlaşma Yasası’ndan da yararlanılması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim.