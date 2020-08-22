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Özyiğit: Türkiye'nin gaz bulması önemli ve pozitif bir gelişme

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Özyiğit: Türkiye'nin gaz bulması önemli ve pozitif bir gelişme
Özyiğit: Türkiye'nin gaz bulması önemli ve pozitif bir gelişme

İşte açıklama;

Sözkonusu fosil yakıt olunca, hep bir tarafımız sızlıyor ama sürdürülebilir enerji üretimine tüm insanlık olarak adapte olana dek gerçeğimiz malesef bu.
Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’deki Tuna 1 Sondaj kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını önemli ve pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyorum.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma, çevre denizlerdeki ekonomik etkinliğini ve teknik altyapı ile birikimini artırma potansiyeli olan bu gelişmenin Türkiye’nin geleceği için hayırlı olacağını düşünüyorum.
Böylesi bir rezervin bulunması da Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması adına önemlidir. Güçlenen, ekonomik ve sosyal olarak gelişen Türkiye ise bizi son derece mutlu eder.
Karadeniz’deki bu gelişme bizlere Doğu Akdeniz için de son derece önemli bir mesaj içermektedir:
Doğal kaynaklar, o bölgeyi paylaşan ülkeler tarafından adil bir şekilde paylaşıldığında bölgeye refah , uyum ve huzur getirir. Bu yapılamadığı takdirde ise paylaşılamayanı başkası gelip alır ve geriye sadece çatışma bırakır.
Bizler de Doğu Akdeniz’de akıl yolu, diyalog yoluyla ve ortaklaşa kararlarla tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir formülü bulmalıyız. Bu kapıyı açacak kilit ise özellikle Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların , Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın bölgedeki karşılıklı taleplerini , tarihsel kaygılarını anlayarak ortak bir düşüncce zeminini oluşturmasıdır. Bunun bönemli bir parçası da Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümüdür.

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