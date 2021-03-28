Özyiğit: UBP de artık "ilhak" mı diyor?

İşte açıklama;

UBP MYK üyesi ve BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, “Federal çözüm” olacaksa, Türkiye’ye bağlanmayı yani ‘ilhakı’ tercih etmemiz gerektiğini söyledi.

Anlaşılan KKTC'nin tanıtılacağından ümidi erken kesmişler, şoven rüzgarlar estirip yelkeni başka taraflara çeviriyorlar.

İlhak mı? Kıbrıs Türkü ilhakla dünyadan tamamen kopacağının farkındadır, o yüzden buna asla izin vermez.

Ama benim esas merak ettiğim UBP de artık "ilhak" mı diyor? Yoksa onlar da hepimiz gibi mi düşünüyor?

Bu soruyu ilk fırsatta, Pazartesi Meclis’te UBP sıralarına yönelteceğim.

Bakalım seçimler, kurultaylar derken bu köprünün altından hangi sular akmış.