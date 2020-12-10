Özyiğit: “UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetine Güvenoyu Vermeyeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP olarak en başından beri müdahalelerle oluşan bir yapıya ortak olmama yönünde net bir duruşları olduğunu belirterek, 26 sayısına ulaşamayan ve istifa eden milletvekillerinin Meclis desteği vereceğini açıkladığı UBP-DP-YDP azınlık hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldığı bir programda, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde başlayan müdahalelerin UBP kurultayı ile devam ettiğini, hükümet kurma çalışmaları esnasında yaşanan milletvekili istifalarının zamanlamasının ise manidar olduğunu belirten Özyiğit, yaşanan bu gelişmelerin ülkenin her anlamda geriye gitmesine neden oluğunu kaydetti.

Her türlü müdahalenin olduğu bir ortamda kurulan ve partilerinden istifa eden milletvekillerinin desteği ile yol almayı planlayan azınlık hükümetinin oluşumuna ve bakanlık dağılımına bakıldığında gelecek için olumlu olmak adına en ufak bir belirti olmadığını ileri süren Özyiğit, “Maalesef ülkeyi ve toplumu iyi günler beklememektedir, gelecekten ciddi anlamda endişeliyiz” dedi.

2 aydır hükümetsiz olan ülkede hükümet kurulmasının acil bir ihtiyaç olduğunu, ancak 2 aydır ülkede yaşanan karmaşa ve kaosun sorumlusunun vekalet vermeyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu savunan Özyiğit, şöyle devam etti:

“Müdahalelerle kendi kurultayını bile yapamayacak duruma gelen UBP’nin de ülkeye ciddi bir zaman kaybettirdiği. Yaratılan bu kaos ortamında toplumun yapısal ve ekonomik sorunları daha da büyürken, bütçe sunulamadı, sürüş ehliyetleri bile yenilenemeyecek duruma sokuldu.”

“İSTİFALARIN ZAMANLAMASI MANİDAR”

Özyiğit, UBP Başkan vekili Ersan Saner’in 2. Kez hükümeti kurma görevini almasıyla birlikte UBP-DP ve YDP arasında sürdürülen hükümet pazarlıkları sürerken ve anlaştıkları yönünde açıklama yapılırken HP’den istifa eden 3 milletvekilinin zamanlamasının manidar olduğunu, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilgisi olmadığı yönündeki gerekçenin ise halk nezdinde inandırıcı bulunmadığını dile getirdi.

4’lü koalisyon arayışları sürerken güven sorunu olduğunu kendisinin de net bir şekilde gördüğünü, hatta bunu dillendirdiğini anımsatan Özyiğit, görüşmeler sürerken yanlış bilgiler üzerinden belirli maksatlarla yayınlanan haberler ile HP’den yaşanan istifaların haklılıklarını ortaya çıkardığını söyledi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, TDP olarak en başından beri müdahalelerle ortaya çıkan yapılara ortak olmayacaklarını net bir şekilde ortaya koyduklarını belirterek, müdahalelere açık olan, Meclis’te yeterli sayıya ulaşmayan ve istifa eden milletvekilleriyle desteklenecek bir yapıya da güven oyu vermelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Özyiğit, açıklanan kabine ve bakan görevlendirmelerinin, önceliğin yine toplum yararına göre değil, parti içi dengelere göre belirlendiğinin somut göstergesi olduğunu ifade ederek, bu görevlere atanan bazı kişilerin bile şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirtti.

Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki Sn. Saner bu atamaları yaparken, toplumun sorunlarının çözümünden çok parti içindeki dengeleri düşünerek hareket etmiştir” dedi.

“TDP, ERKEN SEÇİME HAZIRDIR”

Özyiğit, bir soru üzerine TDP olarak erken seçime hazır olduklarını, zaten hükümet görüşmeleri sürerken ‘ya 26 ve üzeri yapıya ulaşacak bir hükümet kurulsun, olmayacaksa da seçime gidilsin’ dediklerini anımsattı.

Seçime giderken yapılması gereken elzem şeyler olduğunu, bunların başında da Seçim ve Halk Oylaması Yasası geldiğini belirten Özyiğit, “TDP olarak bizim de bu konuda çalışmalarımız var. Daha demokratik, Kıbrıs Tük toplumunun kendi iradesini en iyi şekilde yansıtabileceği bir düzenleme yapılması esas olmalıdır” dedi.

Özyiğit, her türlü olumsuzluğa ve güven vermeyen yapıya rağmen, oluşturulan yeni hükümet tarafından halk yararına, sorunların çözümü yönünde atılacak her türlü adıma destek olmaya, katkı vermeye özen göstereceklerini de ifade etti.