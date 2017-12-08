Özyiğit: "Ücretsiz tam gün eğitim TDP ile birlikte yaşam bulacak"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, herkes için kaliteli, ücretsiz ve tam gün eğitimi sağlayacak bir yapıyı kurmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Özyiğit, "Eğitimin merkezine öğrenciyi alan TDP, dili, dini, rengi, doğum yeri fark etmeksizin herkes için ücretiz ve tam gün eğitimi hayata geçirecek. Bu konuda iddialıyız, nasıl ki bunu geçmişte görevde olduğumuz okulda uyguladık, 7 Ocak'tan sonra da kesinlikle uygulayacağız" dedi.

Erken seçimlere yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden TDP milletvekili adayları, sırası ile Şehit Ertuğrul İlkokul’u, Araç Kayıt Dairesi, Devlet Basım Evi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve İçişleri Bakanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyaretlerde, öğretmenler ve çalışanların TDP milletvekili adaylarına yönelik sıcak ve samimi ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda yaptığı konuşmasında, öncelikli hedefleri arasında, eğitimde gerçek anlamda toplumun ihtiyacı olan nitelikli insanlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Gençlerin kendi ülkelerinde kaliteli eğitimi aldıkları, meslekleri ile bu ülkenin geleceğini şekillendirme imkanı buldukları bir yapının şart olduğunu belirten Özyiğit, eğitimin ihtiyaca göre doğru yönlendirilmesinin elzem bir gereklilik olduğunu söyledi. Eğitimin tam gün olması yönünde kararlı olduklarını, bunun başarılı bir örneğini geçmişte Şehit Ertuğrul İlkokulu'nda gösterdiklerini anımsatan Özyiğit, o dönem maalesef siyasi mekanizmaların bunun önüne geçtiğini kaydetti.

Emekli bir öğretmen olarak, yetiştirdiğimiz çocukların günü geldiğinde bu ülkede çeşitli meslek gruplarında başarısı ile tanınmış birer kişi olarak, onuru ve gururu ile dürüstçe hizmet verdiğini görmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Özyiğit, "Çocuklarımız, öğrencilerimiz, yetiştirdiğimiz değerler, bu ülkede tutunamayıp, yaşam koşulu bulamayıp alıp valizini gitmek zorunda kalıyorsa, bundan da ciddi şekilde huzursuz ve rahatsız olduğumuzu aktarmak isterim" dedi.

Özyiğit, ülkede toplumsal gelişim ve kalkınma için en önemli etkenin eğitimin doğru yönlendirilmesi ve doğru şekillendirilmesi olduğunu vurguladı.