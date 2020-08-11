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Özyiğit: “Ülkedeki Su Kaynakları Ne Durumda?”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkemiz akiferlerinde ne kadar su bulunduğunun açıklanması gerektiğini söyledi.
Özyiğit: “Ülkedeki Su Kaynakları Ne Durumda?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkemiz akiferlerinde ne kadar su bulunduğunun açıklanması gerektiğini söyledi.

Meclis’te yaptığı konuşmada Türkiye’den gelen suda yaşanan sıkıntı ile ülke kaynaklarının kullanımı konusunu değerlendiren Özyiğit, TC’den gelen su borularının kopması ve uzunca bir süredir sürmekte olan onarım çalışmalarının, yerel kaynakların önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.

TC’den su getirilirken, yerel kaynakların korunması ve yenilenmesi hedefi doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmadığını, zaten uzmanların da bu gerçeği ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, “Geçen 5 yıllık dönemde TC’den gelen suyla birlikte çeşitli gerekçelerle yerel kaynakların kullanılmasına da izin verilmiştir. Dolayısı ile hem yerel kaynakları yenileme şansı, hem de tasarruf yapma fırsatı iyi değerlendirilemedi” diye konuştu.

Geçen 5 yıllık dönemde arıtma tesisleri kurulması başta olmak üzere devlet olarak ev ödevlerimizi de yerine getirmediğimizi kaydeden Özyiğit, “Ne zaman ki su boruları koptu ve suyun gelişi uzun süre akamete uğradı o zaman aklımız başımıza geldi” diye konuştu.   

Geçmişte çevre yasası ile su yasasının birlikte çalışılmaya başlandığını, çevre yasası meclisten geçmesine rağmen su yasasının raflarda bırakıldığını, mevcut yasanın ise artık çağdışı kaldığını belirten Özyiğit, hükümete “çağdaş ve günün koşullarına uygun su yasasını getirin, biz de destek olalım, su konusunda önemli bir adım atalım” çağrısında bulundu.

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