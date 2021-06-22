Özyiğit: Ülkedeki yapı tamamen çöktü!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçesi 7. Olağan kongresi yapıldı. TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına Metin Ertop seçilirken, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Volkan, Mustafa Mulla, Cemal Darbaz, Eşmen Hoşkara, Behiye Araz Sekmen, Gülnür Özsaygın, Hasan Umur, Faik Arçay, Özdil Erdemirci. Kongrede Gençlik Örgütü temsilciliğine ise Dilara Sineli Erkalan seçildi.

Özyiğit

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Lefke’nin ardından Güzelyurt kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe ve gençlik örgütü kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7. Olağan kurultaya hazırlanacaklarını söyledi. Özyiğit, “Bir yandan yeni isimlerle birlikte kadrolarımızı güçlendirirken, diğer yandan da her alandaki politikalarımızı zenginleştirerek, güncelliyoruz. Bu ülkede sosyal demokrat hareketin en büyük temsilcisi olan TDP kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

“Tüm Yetkilerini Devrettiler”

Bir yandan yapısal sorunlar derinleşirken, diğer yandan da bağımlılığın daha da arttığı bir dönem yaşandığını, hükümet edenlerin koltuk uğruna tüm yetkilerini devrettiğini belirten Özyiğit, “Bizler çözümle birlikte uluslararası hukuk içine girerek dünyayla buluşmaya çalışırken, birileri inat ve ısrarla çözümsüzlüğü devam ettirerek hukuksuzluğun devamını istiyor. Bizler ‘kendi kararlarımızı kendimiz alalım’ derken birileri tam tersine müdahalelere davetiye çıkarıyor” diye konuştu.

TDP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından müdahalelerin araştırılması amacıyla Meclis’e önerge sunduklarını ancak hükümet tarafından reddedildiğini anımsatan Özyiğit, müdahalelerle ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan raporun gerçekleri ortaya koyduğunu belirtti.

“ Kıbrıs Türkü Dünyayla Buluşmak İstiyor”

TDP Başkanı Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının dünyadan daha koparacak politikalara değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Güzelyurt ve bölgesi dahil Kıbrıs Tük halkının çoğunluğunun çözüm istediğini belirten Özyiğit, “Sn. Tatar’ın izlediği politika Kıbrıs Türk halkını daha da yalnızlaştıracaktır ve bu da maalesef yararımıza olmayacaktır” dedi.

“Ülkedeki Yapı Çöktü”

Ülkedeki yapının her anlamda çöktüğünün herkes tarafından artık kabul edildiğini, daha adil, daha şeffaf, kendi kendini yöneten ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı kurulmasının şart olduğunu belirten Özyiğit, “Çocuklarımız için, geleceğimiz için bu hepimizin ödevidir” dedi.

“Hükümetin Sorunları Çözme Gailesi Yok”

Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin kurulduğu günden itibaren toplum ve ülke yararına icraat yapmadığını, toplumun sorunlarını çözme ve ekonomik krize çare üretme gibi bir gailesinin olmadığını belirtti. Azınlık hükümetinin bu halka ve ülkeye verecek bir yapıda olmadığını belirterek, “Bu hükümet zaten yarım yamalak başlamıştı, gelinen aşmada işlevini çoktan bitirdi” diyen Özyiğit, “Yapılması gereken bellidir, yasalara rağmen adım atarak değil, bir uzlaşı ile erken seçim tarihi belirlenerek en erken zamanda seçime gidilmelidir. Bu olmadığı ve hukuksuzlukta ısrar edildiği takdirde sinei millet dahil her türlü olasılığı değerlendireceğiz” dedi.

Hızal

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal Akdeniz’in ortasında güzelliklerle anılması gereken ülkemizin özellikle son dönemlerde sürekli kötü olaylarla anılmasının üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Tük halkının çözüm, barış, demokrasi ve kendi kendini yönetme mücadelesinin bitmediğini, tam tersine artarak sürmesi gereken bir dönem yaşandığını belirten Hızal, “Ülkedeki mevcut yapı artık sürdürülebilir değildir. Özellikle pandemi dönemi tüm eksikliklerimizi, yanlış yapılanmalarımızı net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Her alanda yeniden yapılanma şarttır. Bizler de daha yaşanası, daha refah ve daha aydınlık bir gelecek adına uğraşmaktayız” dedi.

Ülkeyi yönetenlerin halkına daha iyi bir gelecek yaratmak gibi bir gaileleri olmadığını, bunu da her kararlarında ispatladıklarını belirten Hızal, bu yönetim anlayışıyla daha ileriye, daha iyiye gitmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Ertop

TDP Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine destek veren tüm kişilere teşekkür etti.

Kıbrıs Sorununun çözümünün öncelikli hedefleri olmaya devam edeceğini belirten Ertop, uluslararası hukuk içine girerek dünyayla entegre olmak gerektiğini, bunun yolunun da 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı Federasyon olduğunu söyledi. Kıbrıs sorununun yanı sıra toplumun yapısal sorunları ile özellikle pandemi dönemi artan ve ağırlaşan ekonomik sorunların çözümü noktasında da hükümetin yetersiz kaldığını belirten Ertop, TDP olarak gerek Kıbrıs sorunu gerekse de iç sorunların çözümü noktasında uğraş vermeye, proje üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Verilen mücadelede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Ertop, çözüm, emek, demokrasi, adalet mücadelesi veren herkese kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Erkalan

TDP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü Temsilciliği görevine seçilen Dilara Sineli Erkalan ülkenin geçmekte olduğu bu zorlu süreçte, safları daha da sıklaştırmanın, mücadeleyi yükseltmenin gerekli olduğunu, gençler olarak bu mücadelede en ön saflarda yer almaya hazır olduklarını belirtti.

Sineli, “Demokrasiye, adalete, eşitliğe ve en önemlisi hem ruhumuzda hem de kanımızda dolaşan barış ruhunu ülkemizde yaşatmak ve benimsetmek adına daha emin adımlarla birbirimize daha da kenetlenerek ilerlemek zorundayız. Sadece bugünü değil, yarınımızı da düşünerek, daha çok çalışmak, işbirliğini artırmak ve bu mücadele dolu yolda ilerlerken, sizlerin de desteğini görmek bizleri hem onurlandıracak, hem de cesaretlendirecektir” dedi.

“Gelenekten geleceğe sloganı ile Güçlü Temiz Özgür siyaseti özelde Güzelyurt, genelde ise tüm adada yaymak için gençler olarak ön saflarda yer alacaklarını belirten Sineli, “Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Unutulmasın ki gençlik gelecektir” diyerek sözlerini tamamladı.