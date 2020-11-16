Özyiğit: “Ülkenin Önceliği "Yeni bir Saray" yapılması mıdır?

​​​​​​​Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede önceliğin yeni Cumhurbaşkanlığı sarayı yapmak değil, yapısal sorunların çözümü ile halkın yaşadığı ekonomik sorunların çözümü olması gerektiğini kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede önceliğin yeni Cumhurbaşkanlığı sarayı yapmak değil, yapısal sorunların çözümü ile halkın yaşadığı ekonomik sorunların çözümü olması gerektiğini kaydetti.

Meclis’te bugün yaptığı konuşmada dünkü törenlerde yapılan açıklamalar arasında yer alan yeni Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılacak konusuna da değinen Özyiğit, “Bu ülkenin önceliği bu mudur? diye sordu.

“Ülkede çok ciddi yapısal sorunlar dururken, ekonomik anlamda zorluklar varken, yüzlerce işyeri kapanırken binlerce kişi işsiz kalırken, önceliğimiz yeni Cumhurbaşkanı sarayı yapmak mıdır” diye soran Özyiğit, bu anlayışın doğru olmadığını vurguladı.

“Tüm yurttaşların toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı vardır”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün gerçekleştirilen yürüyüşlerin yasaklanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tüm yurttaşların izin almaksızın toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip olduğunu belirten Özyiğit, düşünce özgürlüğünü kullanmak isteyenlerin yasa gereği güvenlik ve asayişini korumakla görevli olan kurumların tam tersine anayasal haklarını engellemesi ve demokrasiye bu denli zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

KKTC Anayasası’nın 1’inci maddesinde “KKTC devleti demokrasi sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayanan laik bir cumhuriyettir” ifadeleri 32. Maddede de “Yurttaşlar önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, kamu düzenini korumak için yasa ile sınırlanabilir” ifadeleri yer aldığını anımsatan Özyiğit, “Hani anayasa, hani hak, hani özgürlük” diye konuştu.