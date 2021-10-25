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Özyiğit: “Ülkeye Geri Dönülemez Zarar Verdiniz”

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“Sizin koltuk ve kurultay kavgalarınız toplumun, ülkenin geleceğinden daha önemli değildir. Ülkeye geri dönülemez zarar verdiniz. Bu ülkeyi daha fazla felakete sürüklemeyin” dedi.
Özyiğit: “Ülkeye Geri Dönülemez Zarar Verdiniz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, müdahalelerle kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ülkeyi ve toplumu her alanda geriye götürdüğünü, kaos ve karmaşaya neden olduğunu belirterek, “Sizin koltuk ve kurultay kavgalarınız toplumun, ülkenin geleceğinden daha önemli değildir. Ülkeye geri dönülemez zarar verdiniz. Bu ülkeyi daha fazla felakete sürüklemeyin” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün toplanan Meclis’te istifa eden azınlık hükümeti, yaşanan karmaşa ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında çiftçilerin yaşadığı sorunlara değinerek, tarlada olması gereken çiftçilerin Meclis’te 5 aydır çıkması gereken ancak hükümetin oyalama taktikleri nedeniyle yaşam bulmayan kararların alınmasını beklediklerini belirten Özyiğit, üreticilere yaşanan bu eziyetlerin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Özyiğit, üreticilerin, çiftçilerin sıkıntılarının aşılması noktasında TDP olarak her platformda katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Müdahalelerle kurulan, bütçeyi zor geçiren hükümetin sadece Türkiye’den gelecek paraya odaklandığını, ancak Türkiye’de de dış borcun arttığını, son günlerde ise başka ülkelerle demokrasi ve insan hakları kavgasına girişildiğini belirten Özyiğit, “Alınan karadan dönülmezse yarın dövizin durumunu, dolayısı ile insanımızın içine düşürüleceği durumu düşünmek bile istemiyorum” dedi.

Ülkede tüm kesimlerin ciddi sıkıntılar içinde olduğunu, alım gücünün düştüğünü, özel sektörün zor günler yaşadığını, değil et almak temel tüketim maddelerini bile alamayacak durumda olan insanların olduğunu belirten Özyiğit, “İşte memleketi getirdiğiniz durum budur” dedi.

Koltuk ve kurultay uğruna halkın felakete sürüklendiği bir dönemde toplumun sorunlarına yönelik gailesi olmayan Tatar’ın buradan fazla Türkiye’de gezdiğini belirten Özyiğit, “2 Devletli çözüm modeli gibi olmayacak senaryoların peşinde koşan Tatar, diğer yandan da ülkenin geleceğini UBP kurultayına bağlamayı tercih etti. Bu nasıl bir anlayıştır gerçekten anlamak mümkün değil” dedi.

15 gün önce Meclis’te yapılan toplantıda 6 partinin erken seçimin 6 Şubat’ta olması konusunda uzlaşıya vardığını, ancak Ersan Saner’in partizanlık yapmak uğruna ‘Meclis kararı alındığı andan itibaren seçim yasakları başlar’ ilkesine karşı çıktığını anımsatan Özyiğit, bir hafta sonra yapılan toplantıya ise kurultaya endeksli olarak seçim tarihinin getirilmediğini kaydetti. Ersin Tatar’ın da bugün yaptığı açıklamada hükümet kurma görevini UBP kurultayını kazanan kişiye vereceğini açıkladığını kaydeden Özyiğit, “Hükümet istifa edeli 15 gün oldu, bugüne kadar süreç oyalandı, bugün de 1 hafta daha bekleneceği deklare edildi. UBP kurultayı uğruna ülkeyi felakete sürüklemekten hiç çekinmiyorlar. Toplumumuz da bu yaşananları çok iyi anlamalı ve artık ona göre davranmalıdır” dedi.

TDP Basın Bürosu

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