Özyiğit, Uluslararası Barış Bürosu Eş Başkanı Braun ile görüştü

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Parti Meclisi üyesi Barış Erkmen de hazır bulundu. Birlikte neler yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmede ayrıca, Kıbrıs konusu başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu, karşılıklı görüşler aktarıldı.

TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, dünya genelinde barış çalışmalarında bulunan Uluslararası Barış Bürosu’nun Kıbrıs’ta da çalışmalar yapmasının önemine dikkat çekerek, Reiner Braun’u kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özyiğit, Uluslararası Barış Bürosu ile birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını da ifade etti.

En temel hedeflerinden birinin Kıbrıs sorununa adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm bulunması olduğunu, bu yöndeki uğraşlarının da kararlılıkla süreceğini belirten Özyiğit, 16 Nisan’da gerçekleşecek Liderler yemeğinin yeni müzakere sürecinin başlamasına katkı sağlar nitelikte olması temennisinde bulundu. 16 Nisan yemeğinin bir anlamda liderlerin birbirlerini değerlendirme, anlama buluşması olacağını belirten Özyiğit, “Umarız yeni bir anlayışla, yeni bir süreç başlar” dedi.