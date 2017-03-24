Özyiğit, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü yetkilileri ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI- International Republican Institute) Başkan Yardımcısı Thomas Garret ile Avrupa Bölüm Direktörü Jan Erik Surotchak'ı kabul ederek görüştü.

TDP Genel Merkezinde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede TDP MYK üyesi Safiye Özaltıner de hazır bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen son aşama, olası referandum ve birlikte neler yapılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarafsız ve kar gütmeyen bir kuruluş olan Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün amacının dünyada demokrasi ve özgürlükleri ileriye götürmek, ayrıca farklı ülkelerdeki siyasi partiler ile işbirliği içerisinde sonuç odaklı önerilerde bulunmak olduğu ifade edildi.