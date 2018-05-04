Özyiğit: "Uluslararası hukuka göre burada bir alt rejim var... Bize düşen,rejimi konuşmaktır"

Özyiğit, sistemi tartışırken rejimin de konuşulması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi” çalıştayındarejimin doğru kurgulanması gerektiğinin altını çizdi.

Özyiğit “İstesek de istemesek de uluslararası hukuka göre burada bir alt rejim vardır. Bize düşen görev kendi ayakları üzerinde duran sivil demokratik rejimi konuşmak değil midir? Anayasanın geçici 10. Maddesinin kaldırılması, bir vesayet rejiminin sonlandırılması ile bir rejim tartışması yapmamız gerekiyor” dedi.