Özyiğit: “Ünal Üstel günah keçisi ilan edildi yerine başkası geldi”

Turizm ve Çevre eski Bakanı Ünal Üstel’in bu bağlamda günah keçisi ilan edildiğini, yerine başkasının getirildiğini söyleyen Özyiğit, “Toplum adına söylüyorum hepsi suçlu, bu hükmet biran önce gitmeli” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Toplantıdaki tek gündemin, Cumurbaşkanlığı seçimleri olduğunu ifade eden Özyiğit, seçimlerin, Meclis kararıyla 6 ay süreyle ötelendiğini anımsattı.

DSÖ verilerini de göz önüne alarak ikinci dalganın ülkeyi kapsamadan biran önce seçimlerin yapılması gerektiğini konuştuklarını belirten Özyiğit, “Bizim 1 Temmuzla ilgili endişelerimiz var” dedi.

Hükümetin mehter marşı gibi bir ileri iki geri adım attığını söyleyen Özyiğit, “geçtiğimiz haftaki skandal, hükümete karşı olan güvensizliği perçinledi. Kendi koydukları kurallara kendileri uymadılar. Bizim bu hükümete güvenimiz yok” şeklinde konuştu.

Turizm ve Çevre eski Bakanı Ünal Üstel’in bu bağlamda günah keçisi ilan edildiğini, yerine başkasının getirildiğini söyleyen Özyiğit, “Toplum adına söylüyorum hepsi suçlu bu hükmet biran önce gitmeli” dedi.

Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tarihe dair TDP’nin görüşünün, Salı akşamı toplanacak PM toplantısı sonrası netleşeceğini kaydetti.