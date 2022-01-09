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Özyiğit: Üreten, Gelişen, Karakterini Koruyan Refah Bir Lefke

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin temel hedeflerinden birinin, Lefke bölgesinin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, bölgenin cittaslow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak olduğu
Özyiğit: Üreten, Gelişen, Karakterini Koruyan Refah Bir Lefke

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin temel hedeflerinden birinin, Lefke bölgesinin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, bölgenin cittaslow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

TDP Basın Bürosu’nda yapılan açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları, 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde Lefke bölge esnafı ve sanayi bölgesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler vererek, soruları yanıtladı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin her bölgesini gezdiklerini, esnaflar, üreticiler ve vatandaşlarla sürekli görüştüklerini belirterek, toplumun büyük çoğunluğunun başta ekonomik olmak üzere ciddi sıkıntı içinde olduğunu kaydetti.

Lefke ve bölgesinin de ekonomik krizden en çok etkilenen bölgelerin başında geldiğini ifade eden Özyiğit, üretimin en temel yerlerinden biri olan bu bölgeye ve üreticilerine gereken ilginin gösterilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adanın en güzel yerlerinden olan Lefke ve bölgesinin yıllarca unutulmuş bir şekilde kaderine terk edildiğini ifade eden Özyiğit, Lefke bölgesinin ve insanlarının emeği, üretimi ve kültürü ile doğal güzelliklerinin hak ettiği değerin karşılığını bugüne kadar bulamadığını kaydetti.

Özyiğit, TDP’nin temel hedeflerinden birinin, Lefke bölgesinin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, bölgenin cittaslow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit, turizm, üniversite ve üretim potansiyeli çok yüksek olan bölgede bu sektörlerin gelişiminin birbirleri ile paralel planlanarak, üreten, gelişen, karakterini koruyan huzurlu ve refah bir Lefke yaratılacağını ifade etti.

TDP Başkanı Özyiğit, mevcut CMC Maden İşletme Tesisleri Atık Alanı’nın Lefke’nin kanayan yarası olduğunu belirterek, TDP’nin, mevcut alanın rehabilite projesini hemen başlatarak, rehabilitasyonu gerçekleştireceğini kaydetti.

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