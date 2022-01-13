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Özyiğit: Üretim Sektörünü Ayağa Kaldıracağız

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TDP, Gaziveren İle Tarımsal Araştırma, Geliştirme Ve Üretim Tesisi’ni Ve Topel Narenciye Fabrikası’nı Ziyaret Etti
Özyiğit: Üretim Sektörünü Ayağa Kaldıracağız

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Gaziveren ile Güneşköy’de bulunan Tarımsal Araştırma, Geliştirme ve Üretim Tesisi’ni (UNICAP) ve Topel Narenciye Fabrikası’nı ziyaret etti.

ÖZYİĞİT: "ÜRETİM SEKTÖRÜNÜ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Parti’den yapılan açıklamaya göre, TDP'nin seçim bildirgesine ilişkin bilgilerin verildiği ve aday tanıtıcı broşürlerin dağıtıldığı ziyaretlerde, yurttaşların sorularına da yanıtlar verildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülke genelinde ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığını, bu krizden en çok etkilenen kesimlerin başında ise üreticilerin geldiğini kaydetti. Esnaf ve üretici korunması gerekirken, tam tersine üreticinin her geçen gün yoksullaştığını, üretimden koparılmaya çalışıldığını belirten Özyiğit, yeterli üretimin olmadığı bir ülkede, doğru yönetimlerden bahsetmenin gülünç olduğunu söyledi.

Özellikle pandemi döneminde üretimin değer ve öneminin bir kez daha anlaşıldığını, dünyanın birçok ülkesinde buna yönelik planlamalar yapılarak üretimin desteklendiğini belirten Özyiğit, KKTC’de ise tam tersinin yaşandığını, binlerce kişinin mağdur edildiğini savundu. TDP olarak bu anlayışı kabullenmelerinin mümkün olmadığını belirten Özyiğit, "Bugüne kadar diğer partiler tarafından sergilenen “üreticileri yok sayan” anlayışı reddediyoruz. TDP bu sektörleri ayağa kaldırmakta kararlıdır, plan ve projeleri de hazırdır" dedi.

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Tarım sektörünün, ülke için en önemli üretim alanı olduğunu ve Kıbrıs sorununda olası bir çözüm durumunda dünya ticaretinde çok az rekabet potansiyeline sahip sektörlerin başında geldiğini belirten Özyiğit, Türkiye’den ülkeye gelen suyun tarımda kullanımının planlı bir şekilde yapılacağını, tarım suyunun üreticiye uygun fiyata gelmesinin sağlanacağını ifade etti.

TDP olarak, Doğrudan Gelir Desteği'ni adil bir şekilde ödeyeceklerini, alt limit olmayacağını, üst limit düzenlenerek tekelleşmenin önleneceğini belirten Özyiğit, vergisiz akaryakıt desteğinin yanında, ülkenin en büyük avantajı olan güneşten en yüksek seviyede fayda sağlanarak, uzun vadede elektrik maliyetlerinin en aza indirileceğini, Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu ile Tarım Sigortası'nın özerk yapıya kavuşacağını kaydetti.

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