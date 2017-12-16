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Özyiğit, ”Üretken, eğitimli, özgür gençler yetişecek”

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Özyiğit, ”Üretken, eğitimli, özgür gençler yetişecek”
TDP milletvekili adayları dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nı KTZEO'yu ziyaret ederek, Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile görüştü.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin öncelikli hedeflerinden birinin de ülkenin nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak için gerekli altyapı ile sistemi kurmak olacağını vurguladı. Planlı bir eğitim sistemi ile doğru yönlendirme olmadığı için gençlerimizin işsiz kaldığına dikkat çeken Özyiğit, "Her alanda olduğu gibi eğitim ve gençlerin  bilinçli tercih yapabilmeleri için doğru bir planlama şarttır. Biz bu konuda kararlıyız, doğru bir planlama ile üretken, eğitimli ve özgür gençler yaratacağız" dedi. 
TDP milletvekili adayları dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nı KTZEO'yu ziyaret ederek, Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile görüştü. Görüşmede, ülkenin nitelikli teknik eleman ihtiyacı, üretime dayalı ekonomi, özelde sendikal haklar ve iş, sağlığı güvenliği konuları konuşuldu. Görüşmenin ardından da oda yetkilileri ile birlikte KTEZO Eğitim Kampüsü ile bölgedeki esnaf ziyaret edildi. 

Cemal Özyiğit
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede planlı bir eğitim sistemi olmadığı için gençlerimizin ya işsiz  kaldığını, ya farklı alanlarda işlemek zorunda kaldıklarını, bazı gençlerin ise yurtdışına gitmek zorunda kaldığını kaydetti.  Ülkede ara meslekleri tercih eden gençlerin önünün ise yurtdışından gelen ucuz işgücü ile kapatıldığına dikkat çeken Özyiğit, Ülkemizin köle pazarı olmadığını vurguladı. 
Özel sektörde çalışan gençlerin, 7 Ocak’tan sonra TDP’nin güçlü bir şekilde hükümete girmesi ile çalışma yaşamında insanca muamele göreceklerini, ülkede iyileştirilmiş geçerli ücretlere çalışacaklarını ve özel sektöre sendikal hakların kazandırılacağını açıklayan  Özyiğit, TDP’nin bunu, katılımcı demokrasi anlayışı ile Sivil Toplum Kuruluşları  ve alanında uzman kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde yapacağını  vurguladı.

Tulga
KTEZO Genel Koordinatörü Hürem Tulga ise mevcut düzenden memnun olmadıklarını vurguladı. Meclisin defalarca toplum tarafından değiştirilmesine rağmen, hayat şartlarının ülkede bozulmaya devam ettiğine dikkat çeken Tulga, “Toplum olarak da öz eleştiri yapmamız gerekiyor” dedi. Tulga KTEZO olarak TDP’nin yanında yürüyerek, TDP’nin gücüne güç katacaklarını belirtti, TDP’nin de kendileri yanında olması gerektiği vurguladı.
 

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