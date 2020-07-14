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Özyiğit: “Vakıflarda Partizanlığın Dik Alası Yapılmakta”

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"Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıf Bankası’nda partizanca uygulamalar yapıldığını belirterek, bu partizanlıktan yalnızca Vakıflar İdaresi ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun değil, aynı zamanda UBP-HP hükümetinin de sorumlu olduğunu vurguladı."
Özyiğit: “Vakıflarda Partizanlığın Dik Alası Yapılmakta”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, son dönemde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıf Bankası’nda partizanca uygulamalar yapıldığını belirterek, bu partizanlıktan yalnızca Vakıflar İdaresi ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun değil, aynı zamanda UBP-HP hükümetinin de sorumlu olduğunu vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne personel alımı için açılan münhale başvuran yaklaşık 450 kişinin sınav yapılmadan mülakata çağrıldığını, mülakatta ise göstermelik birkaç soru sorulduğunu belirten Özyiğit, “Yazılı sınav niye yapılmadı. Madem istediğiniz kişileri alacaktınız, bu kadar kişiyle niye alay ettiniz” dedi.

Vakıflar Bankası için de Ocak ayında münhal açıldığını, bu münhale 400 kişinin başvurduğunu anımsatan Özyiğit, Banka Yönetim Kurulu’nun açılan münhale uygun olarak sınav yapmak yerine, “sınavsız-münhalsiz” işe alımlar yaptığını kaydetti. Bu şekilde bankaya iki memur, iki hukukçu ve odacı alındığını belirten Özyiğit, üstelik bu kişilere hiçbir akit yapılmadığını da belirtti. Bu uygulama ile eşitlik ve adalet olgusunun yerle bir edildiğini belirten Özyiğit, yasa ve yönetmeliklere aykırı gelişmelere yönelik Merkez Bankasını göreve davet etti.

Partizanca uygulamaların UBP’nin bilindik siyaset anlayışı olduğunu, partizanlıklara onay veren HP’nin de bu anlayışla ortaklaştığını belirten Özyiğit, yapılan yanlıştan biran önce dönülerek eğer ihtiyaç varsa münhalle ve liyakata göre alımların yapılması gerektiğini ifade etti.

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