  • BIST 1.303
  • Altın 465,547
  • Dolar 7,7298
  • Euro 9,1555
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Özyiğit:'' Yazıklar Olsun''

» »
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Mühendis ve Mimarlara yönelik söylemlerini değerlendirdi
Özyiğit:'' Yazıklar Olsun''

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Pandemi Hastanesi’nin açılışında yaptığı ‘Mimar Mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız diye talimat vermeme rağmen proje çıkmadı, ihale aşamasına gelinemedi, ne yapacaktım Cumhurbaşkanımı arayacaktım, öyle yaptım” söylemlerini evlere şenlik olarak niteledi ve “Tek kelimeyle yazıklar olsun” dedi. 

DETAY - BARIŞCAN ŞEKERCİ

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, bugün mecliste yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Pandemi Hastanesi projesiyle ilgili buradaki Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin UBP-HP hükümetinden kendilerine gelen talep doğrultusunda çalışma yaptığını, ilgili odalar ve üyelerin birlik yasası ve prosedürü çerçevesinde gerekenleri yaptığını,bu konuda yarışma bile düzenlendiğini anımsatan Özyiğit, “Siz Başbakan olduğunuz dönemde tüm bunları elinizin tersiyle iteceksiniz, sonra dönüp görevlerini yapanlara yönelik suçlamalarda bulunmaya çalışacaksınız, bu söylemi şiddetle reddediyoruz” dedi.  

Özyiğit, Hastane açılışına sağlık çalışanlarının davet edilmemesini de çok ciddi bir hata ve haksızlık olarak niteledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler Kıbrıs Öykülerini Yazıyor16 Kasım 2020 Pazartesi 14:48
  • 1 Haftada tam 37 kaza!16 Kasım 2020 Pazartesi 14:46
  • Tatlısu'da kanunsuz avlanma tespit edildi!16 Kasım 2020 Pazartesi 14:44
  • İskele Limanı’nda Dip Temizliği Yapıldı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:43
  • Erhürman:''Altı doldurulmamış laflar havada uçuşuyor.''16 Kasım 2020 Pazartesi 14:43
  • Erhürman: “Bize ‘ülke ekonomisi ile demokrasi’ arasında bir tercih yapın deniliyor”16 Kasım 2020 Pazartesi 14:34
  • Denktaş: “Hükümet yok diye Meclis Komiteleri çalışmıyor”16 Kasım 2020 Pazartesi 14:32
  • CTP'li Toros'tan Tatar'a 'Güvenlik Konseyi kararlarına dön' çağrısı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:31
  • Arıklı:“Bizim de algı operasyonlarına ihtiyacımız var”16 Kasım 2020 Pazartesi 14:29
  • Özyiğit:'' Yazıklar Olsun''16 Kasım 2020 Pazartesi 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti