Özyiğit: Yerel Üretim Korunarak, Geliştirilecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Mağusa’daki Açık Pazar’ı ziyaret etti. TDP Milletvekili adayları pazardaki stantları gezerek esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler vererek soruları yanıtladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkenin her bölgesini gezdiklerini, esnaflar, üreticilerle ve vatandaşlarla sürekli görüştüklerini belirterek ekonomide yaşanan çöküşün her anlamda hissedildiğine dikkat çekti. Hayatın pahalılaştığı ve alım gücünün düştüğünü belirten Özyiğit, kısa, orta ve uzun vadede ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracak projelerin aciliyetine dikkat çekti.

TDP’in temel ekonomik görüşünün; “sosyal piyasa ekonomisi” ve sürdürülebilir gerçek bir “refah devleti” yaratmak olduğunu belirten Özyiğit, yerel üretimin korunarak, geliştirileceğini, aynı zamanda hayatı ucuzlatabilmek adına da temel tüketim ürünlerindeki vergilerin, stratejik önemleri, yarattıkları katma değer ve istihdama kattıkları değer doğrultusunda yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

Ülkede vergilendirilemeyen ve kayıt dışı kalan kalemlerin kayıt altına alınarak bütçe gelirlerinin artırılacağını ve bu kalemlerden elde edilecek gelirlerle özel sektöre ek maaş ve prim desteği verileceğini belirten Özyiğit, ayrıca kriz yükünün adaletli bir şekilde paylaşılması için vergilendirme sisteminin geliştirileceğini kaydetti.