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Özyiğit: Yerel Yönetimlerde Reform Yapılacak

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TDP milletvekili adayları Lapta ve Alsancak’ta esnafla buluştu, Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları ile görüştü
Özyiğit: Yerel Yönetimlerde Reform Yapılacak

 

Özyiğit: "Yerel Yönetimlerde Reform Yapılacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçimlere yönelik çalışmalarına Alsancak ve Lapta’da devam etti. Alsancak’ta esnafla buluşan adaylar ardından da Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile görüştü. Bölgede yaşanan sorunlar, belediyelerin içinde bulunduğu durum ve seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelerde TDP’nin vizyonu hakkında bilgiler verildi aday broşürleri dağıtıldı

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         TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede reforma en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin yerel yönetimler olduğunu belirterek, çağdaş hizmetlerin altyapısını oluşturacak reform programını mutlaka hayata geçireceklerini kaydetti. Yerel Yönetimler Reformu için bilimsel çalışma yürüteceklerini kaydeden Özyiğit, yerel yönetimlerin sayısından önce, etkin hizmet çerçevesi belirlenerek, faaliyet alanı analizlerinin hazırlanacağını kaydetti.

Altyapı hizmetlerinde, uzun yıllar boyunca vatandaşa hizmet verecek ve halk sağlığını tehdit etmeyecek; sorunsuz, ekonomik ve çevre dostu sistemler uygulanacağını kaydeden Özyiğit, yer üstü altyapı hizmetlerinin de uluslararası standartlarda ve engelli-engelsiz her vatandaşın kolaylıkla kullanabileceği şekilde sunulacağına vurgu yaptı.

         TDP’nin, yerel yönetimlerin planlı gelişen, herkes için nitelikli kamusal alanların olduğu, toplu taşımacılığın yaygınlaştığı, erişilebilir, kültür, sanat ve sporla entegre, ekonomik büyümeyle daha çok istihdam olanağı sunan yerleşim yerleri oluşturmaları gerektiğine inandığını belirten Özyiğit, “TDP, tüm Belediyelerin ihtiyaç duyduğu, günümüz koşullarına göre yenilenmiş Belediyeler Yasası’nın ivedilikle düzenlenerek Meclis’ten geçirilmesini sağlayacaktır” dedi.

Yerel yönetimlerin yurttaşların en hızlı erişebildiği devlet mekanizması olduğu olgusu ile belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesini öngördüklerini belirten Özyiğit, “Kalkınma Bankası kredilerinin, yerel yönetimlerin katma değer artışı üreteceği projelerinde kullanılmasına olanak sağlayacaklarını kaydetti.

 

TDP Basın Bürosu

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