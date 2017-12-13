Özyiğit: "Yerel yönetimlerin özerkliklerini güçlendireceğiz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede reform ihtiyacı en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin yerel yönetimler olduğunu belirterek, çağdaş hizmetlerin altyapısını oluşturacak reform programını mutlaka hayata geçireceklerini kaydetti. Ülkede 1995 yılında çıkarılmış ve günümüz gerçeklerinin çok uzağında bir yerel yönetimler yasası olduğunu kaydeden Özyiğit hedeflerinin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi doğrultusunda yerel yönetimlerinin özerkliklerinin güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ise TDP'nin milletvekili aday kadrosunu çok başarılı bulduklarını belirterek, TDP’nin Meclis'te daha etkin, daha güçlü temsiliyetinin toplum ve belediye emekçileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

TDP milletvekili adayları, erken genel seçimlerine yönelik ziyaretler çerçevesinde, Belediye Emekçileri Sendikası’na (BES) ziyarette bulundu. Görüşmede, yerel yönetimler reformu, Belediyeler Yasası ve özelde sendikalaşma konuları konuşuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, sendikaların ülkenin demokratik kitle örgütleri olarak ülkenin vazgeçilmezleri olduğunu belirterek, BES denince de akla özellikle geçmiş dönemde yaşanan haksızlıklara, yanlışlıklara karşı onurlu bir mücadele geldiğini anımsattı. Özyiğit, 7 Ocak’tan sonra TDP’nin projeleri, çalışmaları ve hedeflerini hayata geçirmek için, katılımcı siyaset anlayışları çerçevesinde sendika ve Sivil Toplum Örgütleri ile beraber çalışacağını vurguladı.

7 Ocak erken seçimlerinin ülkede değişimin ve dönüşümün önünü açacağını vurgulayan Özyiğit, eşit işe eşit ücret prensibinden tüm çalışanların daha geniş haklara kavuşması, insanca yaşam ve kendilerini her alanda özgürce ifade edebilmeleri için çalışacaklarının sözünü verdi. TDP Başkanı Özyiğit, güçlü, temiz ve özgür bir geleceği oluşturma çabasına yurttaşların katılacağına inandığını belirtti.

İdris: “Harmancı ve ekibi, LTB'yi yeniden kalkındırdı”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de, BES’in TDP için önemli bir sendika olduğunu, çünkü, yerel yönetimlerin partinin 41 yıllık geleneği içinde kendini gösterdiği noktalardan biri olduğunu vurguladı.

Son yıllarda birçok belediyenin kötü yönetildiğine dikkat çeken İdris, belediye emekçilerinin bu kötü yönetim anlayışına karşı ciddi mücadele verdiklerini hatırlattı. Birçok belediyenin durumun iyi olmadığını belirten İdris, “ne yazık ki bu sorunlar çözülmek yerine, göz yumulup, hasır altı ediliyor” dedi.

İdris, Lefkoşa Tük Belediyesi’nin gidişatından memnun olduklarını, batmış bir belediyenin başkan Mehmet Harmancı ve ekibi tarafından tekrardan kalkındırıldığını, LTB’nin ileriye doğru bir ümit ile hareket edecek bir noktaya geldiğini aktardı. Belediye çalışanlarının sosyal sigortaları, ihtiyaç sandığı, maaşlarının düzenli yatırıldığını, belediyenin kendi öz kaynakları ile yatırımlara başladığına dikkat çeken İdris, “Sorunlar var mı car, bunların aşılması için de canla başla mücadele edilmektedir. Ancak işin doğrusu LTB'nin bugün çok daha iyi noktada olduğudur" dedi.

"Kimseyle organik bağımız yok"

TDP Genel Sekreteri, milletvekili adayı Asım İdris, geçmişten bugüne kimseye bağlı olmayan TDP’nin gerçek anlamda temizlik algısı ve hesap sorama isteği olduğunu belirterek, " Sahaya çıkmadan, topa girmeden temiz kalmanın bir anlamı yok. TDP belediyelerde, bakanlıklarda bulundu. Bir çok etkili görevlerde bulundu. Sonuçta devlet mekanizmalarında bulunup buralardan temiz çıkabilmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Yalınkaya: “Kadronuz çok başarılı, önemli olan bunu meclise taşımak”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da konuşmasında, TDP'nin milletvekili aday kadrosunu çok başarılı bulduklarını, önemli olun bunu meclise taşımak olduğunu vurguladı. "TDP'nin muhalefette olduğu dönemlerde yapıcı önerileri ve duruşu ülke için olmazsa olmazdı" diyen Yalınkaya, TDP’nin Meclis'te daha etkin, daha güçlü temsiliyetini toplum ve kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bir koalisyon hükümeti kurulacaksa TDP’nin mutlaka içinde olmasını arzuladıklarını belirten Yalınkaya, belediyelerde örgütlü bir sendika olarak belediyeler yasası, göç yasası ve personel yasaları konularında ciddi düzenlemeler talep ettiklerini aktardı.