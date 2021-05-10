Özyiğit: “Yeri geldiğinde protesto edeceğiz, yeri geldiğinde de görüşlerimizi ve uyarılarımızı tutanaklara geçirerek tarihe not düşeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bugün Meclis’te gerçekleştirilen kapalı oturum sonrasında BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs konusundaki kapalı oturum nedeniyle Meclis’in rutin gündeminin bugün yine ertelendiğini, dolayısı ile diğer konuların yine görüşülemediğini belirten Özyiğit, haftalardır Meclis’in gündeminde bulunan Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın ivedilik görüşmesinin de yine yapılamadığını kaydetti.

TDP Milletvekillerinin imzalarıyla 10 Nisan’da Meclis’e sunulan, 14 Nisan’da ise Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirilen tasarının ivedilik görüşmesinin yine yapılamadığını belirten Özyiğit, “Umarım bu son erteleme olur ve ilk birleşimde konu artık görüşülür” dedi.

TDP olarak Tatar’ın o makama nasıl geldiğini en çok hatırlatan parti olduklarını, yeri geldiğinde protesto ettiklerini, bunu da somut örneklerle ortaya koyduklarını belirten Özyiğit, yakın geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri protesto etmek amacıyla Meclis’teki törene, son olarak da ı Anayasa Mahkemesinin kararına yönelik TC’den yapılan tehdide varan açıklamaları protesto etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya katılmadıklarını anımsattı.

Ülkenin geleceğini çok yakından ilgilendiren Zirveyi takip amacıyla Cenevre’ye gittiklerini ancak orada yeterli bilgilendirmelerin yapılmadığını belirten Özyiğit, “Örneğin sunulmadan bir gün önce 6 maddelik öneriyle ilgili sordukları soruya Tatar’ın ‘Yok öyle bir şey’ dediğini, ancak söz konusu önerilerin ertesi gün sunulduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafı olarak sunulan tanınmayı da içeren 6 maddelik önerilerin kabul görmeyeceğini bile bile masaya konduğunu belirten Özyiğit, “Bugün açıkçası perdenin gerisinde neler konuşuldu onları dinlemek için geldik, perde gerisinde ne mesajlar verildi, kimlere neler söylendi onları öğrenmeye geldik, ama yeni bir şey olmadığını gördük. Ancak en azından kendi görüşlerimizi, uyarılarımızı tarihe not düşmek ve yapılan tarihi hataların bizlere neler kaybettireceğini tutanaklara geçirmek istedik. Bu toplantıya da bu amaçla katıldık” diye konuştu.

Özyiğit, gerek Cenevre öncesi, gerekse de sonrasında yapılan açıklamalara ve söylemlere bakıldığında şu anda ülkeyi yönetenlerin tarihsel bilgilerinin yeterli olmadığının çok açık ve net olduğunu vurguladı. TDP olarak, Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da koparacak politikalara değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle en gerçekçi ve mümkün çözüm modeli olan Federasyonu ısrarla savunmaya devam edeceklerini belirten Özyiğit, yeni diye masaya konan önerilerin aslında daha önce denenmiş ancak Kıbrıs Türk tarafının zararlı çıktığı sonuçlarla neticelendiğini anımsattı.

Kıbrıs Türk halkının geleceği adına doğru bildiklerini ve uyarılarını her platformda yapmaya devam edeceklerini belirten Özyiğit, “Yeri geldiğinde protesto da edeceğiz, yeri geldiğinde de görüşlerimizi ve uyarılarımızı tutanaklara geçirerek tarihe not düşeceğiz. Ama ne yaparsak yapalım Kıbrıs Türk halkının aydınlık yarınları için yapacağız” dedi.