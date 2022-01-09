Özyiğit: Yerli Üretim, Yerli Sanayi Olmazsa Olmazdır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Ali Kamacıoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmede, yerli üretimde yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve TDP’nin plan ve projeleri konuşuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, özellikle pandemi döneminin üretimin değerini ve önemini ortaya koyduğunu, dünyanın birçok ülkesinin yeni dönemle birlikte üretime desteği artırdığını belirterek, “Yerli üretim, yerli sanayi bizim için olmazsa olmazdır” dedi.

Pandemi sürecinin toplumların üretime daha fazla sarılmasını zaruri kıldığını belirten Özyiğit, “Bizde ise dünyanın tam tersine bir durum yaşanmakta, ne üretime ne de üreticiye gereken destek verilmekte. Dışa bağlılıkla birlikte dövizdeki yükseliş de her şeyi alt üst etti. Böylesi bir atmosferde kendi para birimi olmayan, kendi Merkez Bankası para basmayan, parayı yönetemeyen bir yapıda kendi içimizde üretimi daha da nasıl öne çıkarabiliriz, bu doğrultuda nasıl yatırım yapabiliriz, bunları konuşmamız, planlamamız gerekir” diye konuştu.

Bir yandan yerli üretimi teşvik ederken, diğer yandan da yerli üretime dayalı sanayinin önemine vurgu yapan Özyiğit, “Yerli sanayinin teşvik edilmesi esastır. TDP yerli üretimi koruyarak geliştirecek, buna destek verecek. Yerli üretime dayalı sanayi olacak. “ dedi. Özyiğit, Bunun yanı sıra yerli sanayimiz tarafından üretilen ürünlerin ihracatının yeşil hat tüzüğünün kapsamının geliştirilerek artırılmasının yanı sıra, İngiltere, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracının da sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Ülkemizde üretilen ürünlerin ihracının daha rahat yapılabilmesi için labaratuvar kontrollerinin de KKTC’de yapılabilmesinin son derece hayati olduğunu belirten Özyiğit, ”Olması gereken buyken, ne yazık ki yıllar önce yanan labaratuvar yerine henüz yenisi bile yapılamamıştır” dedi.

Ülkede yaşanmakta olan ‘ara eleman’ ya da ‘kalifiye elaman’ açığının karşılanması adına eğitim sisteminin yeniden yapılandırılarak Çıraklık Meslek Okulları ve Meslek Liselerinin bu ihtiyaçlara yönelik organize edilmesi gerektiğini de belirten Özyiğit, geçmişte bu konuda başlattıkları çalışmaların hayat bulmasının ülke açısından önemine vurgu yaptı.