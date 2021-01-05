  • BIST 1.499
  • Altın 462,718
  • Dolar 7,3773
  • Euro 9,0625
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Özyiğit Zamları Eleştirdi

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yılda harç oranları ve süte zam yapıldığını belirterek, bunu eleştirdi ve pandemi nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara bir darbenin de hükümet tarafından vurulduğunu savundu.
Özyiğit Zamları Eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yılda harç oranları ve süte zam yapıldığını belirterek, bunu eleştirdi ve pandemi nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara bir darbenin de hükümet tarafından vurulduğunu savundu.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah katıldığı bir televizyon programında, başta pandemi süreci ve ekonomi olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığını ancak bu yılın koşullarının başka olduğunu ve pandemi nedeniyle olağanüstü dönemden geçildiğinin unutulmaması gerektiğini ifade ederek,  halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu bir dönemde bu zamların yapılmayabileceğini veya en az düzeyde yapılabileceğini kaydetti.

Özyiğit, böylesi bir dönemde harçların yanı sıra süte de zam yapılmasının anlaşılır ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Hükümet tarafından yeni yıla girerken harçlara yüzde 12 civarında zam yapıldığını anımsatan Özyiğit, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların zor günlerden geçtiği, binlerce iş yeri kapanırken, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde bu zamların yapılmasının yanlışlığına dikkat çekti.

Hükümeti eleştiren ve harçların yanı sıra süte zam yapılmasının hiç anlaşılır olmadığını belirten Özyiğit, “Bu olağanüstü dönemde yapılması gereken zamlarla vatandaşların belini bükmek değil, tam tersine yardımcı olmaktır” dedi. Ekonomi Bakanı’nın “asgari ücrete artış yapamıyorsak, piyasayı ucuzlatacağız” söylemine atıfta bulunan Özyiğit, “Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak?” diye sordu.

Başbakan Ersan Saner’in zamlara yönelik eleştiriler karşısında yaptığı açıklamaya yönelik ise Özyiğit, “Kamunun düşünülmesine kimsenin itirazı olamaz, ancak siz özel sektörü yok sayarsanız, onları öncelikleriniz arasına almazsanız buna itirazımız olur. Özel sektöre yönelik de mutlaka ivedi adımlar atılmalı, bunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.  

Konuşmasında özel jet krizi olayına da atıfta bulunan Özyiğit, kapsamlı raporun halen çıkmamasının kabul edilebilir olmadığını, bu işin peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölümlü kazada 2 ay hükümsüz tutukluluk!05 Ocak 2021 Salı 14:33
  • FBI’ın İhbar Ettiği Suriyeli Terör Şüphelisi Limasol’da Tutuklandı05 Ocak 2021 Salı 14:31
  • Lefkoşa'da kadına şiddet!05 Ocak 2021 Salı 14:22
  • Lıonslar Yerel Yönetimlerden Görme Engellilere Uygun Yaşam Koşullarının Sağlanmasını İstedi05 Ocak 2021 Salı 14:14
  • Özyiğit Zamları Eleştirdi05 Ocak 2021 Salı 14:11
  • Üniversite Rektörleri İle Değerlendirme Toplantısı Yapılacak05 Ocak 2021 Salı 14:07
  • Amcaoğlu: Sınav Takviminde Değişiklik Yok!Kolej Ve Uluslararası Sınavlar Yapılacak05 Ocak 2021 Salı 13:00
  • Şahali: "Özel sektör çalışanlarını da korumalıyız"05 Ocak 2021 Salı 12:55
  • Güzelyurt Belediyesi: Özçınar Sivil Toplum Örgütleriyle Her Türlü İşbirliğine Hazırız05 Ocak 2021 Salı 12:53
  • Harmancı: TDP Genel Başkanlığına aday değilim..05 Ocak 2021 Salı 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti