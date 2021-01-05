Özyiğit Zamları Eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yılda harç oranları ve süte zam yapıldığını belirterek, bunu eleştirdi ve pandemi nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara bir darbenin de hükümet tarafından vurulduğunu savundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yılda harç oranları ve süte zam yapıldığını belirterek, bunu eleştirdi ve pandemi nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara bir darbenin de hükümet tarafından vurulduğunu savundu.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah katıldığı bir televizyon programında, başta pandemi süreci ve ekonomi olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığını ancak bu yılın koşullarının başka olduğunu ve pandemi nedeniyle olağanüstü dönemden geçildiğinin unutulmaması gerektiğini ifade ederek, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu bir dönemde bu zamların yapılmayabileceğini veya en az düzeyde yapılabileceğini kaydetti.

Özyiğit, böylesi bir dönemde harçların yanı sıra süte de zam yapılmasının anlaşılır ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Hükümet tarafından yeni yıla girerken harçlara yüzde 12 civarında zam yapıldığını anımsatan Özyiğit, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların zor günlerden geçtiği, binlerce iş yeri kapanırken, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde bu zamların yapılmasının yanlışlığına dikkat çekti.

Hükümeti eleştiren ve harçların yanı sıra süte zam yapılmasının hiç anlaşılır olmadığını belirten Özyiğit, “Bu olağanüstü dönemde yapılması gereken zamlarla vatandaşların belini bükmek değil, tam tersine yardımcı olmaktır” dedi. Ekonomi Bakanı’nın “asgari ücrete artış yapamıyorsak, piyasayı ucuzlatacağız” söylemine atıfta bulunan Özyiğit, “Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak?” diye sordu.

Başbakan Ersan Saner’in zamlara yönelik eleştiriler karşısında yaptığı açıklamaya yönelik ise Özyiğit, “Kamunun düşünülmesine kimsenin itirazı olamaz, ancak siz özel sektörü yok sayarsanız, onları öncelikleriniz arasına almazsanız buna itirazımız olur. Özel sektöre yönelik de mutlaka ivedi adımlar atılmalı, bunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Konuşmasında özel jet krizi olayına da atıfta bulunan Özyiğit, kapsamlı raporun halen çıkmamasının kabul edilebilir olmadığını, bu işin peşini bırakmayacaklarını kaydetti.