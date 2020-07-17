Özyiğit:“Bilişim Suçları Yasasıyla İlgili Anayasa Mahkemesine Başvuracağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bilişim Suçları Yasası’nın olumlu unsurlar içerse de içeriğinde halen ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, TDP olarak yasayla ilgili önümüzdeki Salı günü Anayasa Mahkemesine dava dosyalayacaklarını açıkladı. Bu yıl öğretmen sınavlarının yapılmayacağının açıklandığını ancak istenmesi halinde bu sınavların yapılabileceğini belirten Özyiğit, Eğitim Bakanlığı’nın Yüksek Mahkeme ile istişare ederek bu sınavların yapılabilmesinin önünü açılabileceğini kaydetti.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Tahir Gökçebel başkanlığındaki Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası heyetini kabul ederek görüştü. TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede PM üyesi Mehmet Burhan da hazır bulundu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel görüşmede yaptığı konuşmada, bir eğitim sendikası olarak ülkenin toplumun geleceğini düşündüklerini ve bu yönde hareket ettiklerini belirterek, “Eğitim bizim gailemizdir, toplumsal sorumluluğumuzdur” dedi. Eğitimin yasal çerçevesi çizilerek, demokratik, bilimsel, laik ve parasız olması gerektiğini, ancak bu uğurda mücadele ederken zaman zaman hakarete varan eleştiriler aldıklarını belirten Gökçebel, son olarak da bir öğretmenin paylaştığı bir yayın nedeniyle dava açıldığını kaydederek, buna karşı sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Eğitimde birçok eksik olduğunu, ancak okullardaki en ufak eksikliği gideremeyen, daha önemlisi öğretmen eksikliğini çözemeyen bir anlayış ile eğitim yapılamayacağını belirten Gökçebel, “Öğretmen atamalarının yapılmaması demek, okulların öğretmensiz açılacağı demektir” dedi. 10 Mart’ta kendilerine gönderilen yazıda ‘Hazırlıklarınızı yapın, okullar sorunsuz açılabilir’ denmesine, kendilerinin de bu çalışmayı yapmalarına rağmen çeşitli gerekçelerle öğretmen sınavlarının yapılmayacağının açıklandığını belirten Gökçebel, böylece okulların Şubat’a kadar kaosa sokulacağını ifade etti. Gökçebel, kimsenin sınavları seçim malzemesi yaparak veya partizanca amaçlarla, yaklaşık 2 bin öğretmen adayı ile oynama hakkı olmadığını söyledi. Bu konudan Eğitim Bakanlığı’nın da sorumlu olduğunu kaydeden Gökçebel, “Eğitim Bakanlığı ikinci bir dalga gelirse okulların nasıl açılacağını halen çalışmamıştır, öyle anlaşılıyor ki, Türkiye Eğitim Bakanlığının açıklayacağı takvimi beklemektedirler” dedi.

KKTC Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arasında imzalanan eğitim zaptının geçtiğimiz hafta Meclis’in alt komitesine geldiğini belirten Gökçebel, bu anlaşmanın anayasa ve eğitim yasasını ortadan kaldıran nitelikte olduğuna vurgu yaptı. Yapılan eleştiriler üzene anlaşmanın geri çekildiğini belirten Gökçebel, eğitimin herhangi bir dernek veya vakfın inisiyatifine devredilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Gökçebel, Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere talep helmesi halinde her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını da söyledi.

-Cemal Özyiğit-

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasına geçtiğimiz hafta yapılan KTOEÖS Genel Kurulu’nun özelde sendika, genelde ise eğitim camiası ile topluma hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Sendikanın sınavlarla ilgili bir görselini paylaşan sendika yönetim kurulu üyesi bir öğretmenin Bilişim Suçları Yasası kapsamına alınarak ifadesinin alınmak istendiğini anımsatan Özyiğit, “Bilişim Suçları Yasası’nın içeriğinde olumlu unsurlar olsa da, halen eksiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle TDP olarak hayır oyu kullandık. Önümüzdeki Salı günü de Anayasa Mahkemesine dava dosyalayacağız” dedi.

KKTC Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arasında imzalanan ve Meclis’in alt komitesine getirilen Eğitim zaptının kendi dönemlerinde gündeme geldiğini ancak buna onay vermediklerini anımsatan Özyiğit, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesindeki bir okulun eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir vakıfa devredilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Öğretmenlik Sınavları İstenirse Yapılabilir”

Bu yıl öğretmen sınavlarının yapılmayacağının açıklandığını belirten Özyiğit, istenmesi halinde bu sınavların yapılabileceğini vurguladı. İkinci bir dalga gelmesi halinde yeni ders yılının nasıl açılacağına dair Bakanlığın hiçbir hazırlık yapmadığını belirten Özyiğit, “Bu anlayışla yeni ders yılından ciddi şekilde endişe duymaktayız”” dedi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yasasından kaynaklanan sıkıntının Meclis’te yapılan düzenlemeyle ortadan kaldırıldığını, buna destek ve onay verirken de öğretmen nakilleri ile giriş sınavlarının yapılmasını gündeme getirdiklerini anımsatan Özyiğit şunları kaydetti: “Sınavların yapılmasının önünde bize göre bir engel yoktur. 2018 genel seçimleri öncesinde YSK tarafından seçim yasakları ile ilgili yayınlanan genelgede ‘Atama, terfi, nakil, sınav işlemlerini sınırlayan yasaklara göre sadece mevsimlik işçi, öğretmen ve sağlık alanında istihdamlar yapılabilir’ denilmektedir. Burada Eğitim Bakanlığına görev düşmektedir. Yüksek Mahkeme ile istişare edilerek bu sınavların yapılabilmesinin önü açılabilir. Bu düşüncelerimi Kamu Hizmeti Komisyonu yetkililerine de aktardım.”